Thibau Nys kan ongeloof niet verbergen na eerste profzege: "Ik had enorm veel stress in de finale"

"Dit had ik niet zien aankomen ..."

Met een kleine bibber in zijn stem vertelt Thibau Nys over zijn eerste profzege na een razend spannend slot in Beringen.

"Ik ben ongelooflijk blij, want het was een lastige wedstrijd", gaat Nys voort. "Het was moeilijk om comfortabel rond te rijden, maar ik voelde wel dat ik langer kon doortrekken en veel power in mijn benen had op de lange klim."

Toch was zijn goede vorm verzilveren geen evidentie voor de jonge renner.

"Het was moeilijk om in te schatten hoe ik de finale moest aanpakken. Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten, dus er kwam enorm veel stress bij kijken."

"Als je dan voelt dat je de benen hebt om te winnen, dan word je nerveus."