Gerben Kuypers viert feest op Kermiscross in Ardooie, Eli Iserbyt moet vrede nemen met troostprijs

Gerben Kuypers had afgelopen weekend al vertrouwen getankt met een overwinning in Oisterwijk en koerste ook in Ardooie alert mee voorin. De jonge Belg zat mee in een pelotonnetje dat bij het begin van de wedstrijd het tempo bepaalde.

Maar voor Kuypers ging het niet snel genoeg. Onze landgenoot schudde eens aan de boom, enkel Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt konden aanklampen.

Maar lang kon het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal het tempo van een beresterke Kuypers niet aan. De renner van Circus-RE UZ-Technord gooide eerst Vanthourenhout overboord en even later moest ook Iserbyt de rol lossen.

Een indrukwekkende Kuypers reed solo en met een riante voorsprong naar de overwinning. Iserbyt moest vrede nemen met de 2e stek, de strijd om de 3e plaats werd gewonnen door Joran Wyseure.