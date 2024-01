Michael Vanthourenhout kraait in Gullegem voor het eerst victorie sinds het EK 2 maanden geleden

Gullegem Losse crossen 7 rondes 15:00 Gullegem Michael Vanthourenhout einde 0 1 2 3 4 5 6 7

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar 2 maanden na zijn Europese titel in Pontchâteau heeft Michael Vanthourenhout nog eens het zegegebaar kunnen maken. De Europese kampioen soleerde naar de zege in Gullegem. Cameron Mason, Joran Wyseure en Thibau Nys kaapten de dichtste ereplaatsen weg.

Door het forfait van Tom Pidcock moest de organisatie in Gullegem het zonder renners van de Grote Drie doen. Het opende perspectieven voor de toppers van de tweede rij, die zo nog eens konden meedoen om de overwinning.

Op een loodzwaar parcours, getekend door de zware regenval van de voorbije week, schoten de verwachte namen goed uit de startblokken. Thibau Nys, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch en Joran Wyseure tekenden allemaal present.

Nys, die de laatste weken maar geen regelmaat in zijn prestaties krijgt, had zijn zinnen nog eens gezet op een topprestatie. Het jonge talent ging voortvarend van start en richtte schade aan, alleen Vanthourenhout ging vlot mee.

Die laatste ging wat later op zijn eentje fors door. Met krachtige lendenrukken vergrootte hij stelselmatig zijn voorsprong, de Europese kampioen voelde zich in zijn sas in de modder. Ondertussen werden Nys en Wyseure in de achtergrond nog opgerold door een uitstekende Cameron Mason.

Vooraan verzwakte Vanthourenhout geen seconde, hij verzekerde zich zo van zijn tweede zege deze winter en lijkt helemaal klaar voor de komende kampioenschappen. Mason werd een knappe tweede, Wyseure troefde Nys finaal nog af in de spannende strijd om plek drie.

Vanthourenhout: "Het wordt een open BK: niemand steekt er bovenuit"

"Dit doet toch wel deugd", reageerde winnaar Vanthourenhout opgetogen. "Het seizoen is nog niet geweest wat ik ervan verwacht had. De laatste weken was het met Van der Poel en Van Aert ook moeilijk om echt mee te doen in de finale." "Het is nog maar mijn tweede zege van het seizoen. Ik had graag al vaker met deze Europese trui op het podium gestaan, maar goed. Het niveau ligt dit seizoen gewoon heel hoog. Ik ben blij dat ik nu terug het goede gevoel te pakken heb."

Wat verwacht Vanthourenhout van het BK volgende week? "Een open wedstrijd. Er steekt niet echt iemand bovenuit. Eli Iserbyt was lang de te kloppen man, maar met zijn ziekte is ook hij nu een vraagteken. Maar we hebben binnen onze ploeg twee kaarten, dat moeten we uitspelen."

Ik kijk met veel goesting vooruit, maar met het BK ben ik niet echt bezig. Thibau Nys

Thibau Nys deed lang mee om het podium, maar viel er net langs. "Het was een zware wedstrijd en ik maakte iets te veel foutjes. Ik had het gevoel dat die podiumplek er zeker inzat, maar uiteindelijk waren er drie beter."

Na moeilijke weken, waarin hij kampte met oververmoeidheid, komt Nys stilaan terug boven water. "Oververmoeidheid is een groot woord. Het gaat nu best wel goed. De afgelopen weken was het, buiten Koksijde dan, allemaal in stijgende lijn."

"Of er een verklaring is voor die vormdip? Alles moet gewoon in de juiste plooi vallen. In die balans zoeken tussen trainen en rusten, daar leer ik nog elke dag in bij. Het BK? Ik kijk met heel veel goesting vooruit. Maar ik ben er niet echt mee bezig."

Uitslag Gullegem naam resultaat 1 Michael Vanthourenhout in 55'19" 2 Cameron Mason op 15" 3 Joran Wyseure 27" 4 Thibau Nys 34" 5 Lander Loockx 1'20" 6 Felipe Orts 1'52" 7 Jens Adams 2'19" 8 Gianni Vermeersch 2'40" 9 Thijs Aerts 2'46" 10 Wout Janssen 3'07"