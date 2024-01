Sanne Cant moet ploeggenote voor zich dulden in Otegem: "Ik verkeek me op een schuine kant"

Marion Norbert Riberolle heeft haar kans gegrepen op "de herkansing voor het BK". In Otegem was ze haar ploeggenote en 15-voudig Belgisch kampioene Sanne Cant te slim af. "Natuurlijk had ik liever gewonnen", reageerde ze.

Nummer 3 Marion Norbert Riberolle was wel van de partij. Zij zag dat Yara Kastelijn die in de tweede ronde een aanval opzette.

Nummer 2 Laura Verdonschot had revanche kunnen nemen tegen Sanne Cant , maar zij trok al naar Spanje voor de Wereldbekercross van volgend weekend in Benidorm.

Twee dagen na het Belgisch kampioenschap in Meulebeke stonden 18 rensters opgelijnd voor de Weversmisdagcross in Otegem, beter bekend als de herkansing voor het BK.

In de slotmeters slaagde Marion Norbert Riberolle erin een kloof te slaan op de rest. De renster van Crelan-Corendon won net als vorig jaar. Cant werd tweede, Aniek van Alphen vervolledigde het podium.

Sanne Cant: "Verkeek me op een schuine kant"

"Natuurlijk had ik liever gewonnen in die driekleur", reageerde Sanne Cant, "maar achter het wasbord van Otegem lag een schuin kantje en daar heb ik me op verkeken tijdens de slotronde."

"De hele cross had ik daar nochtans steeds de perfecte lijn gereden. Tot dan."

Cant legde zich neer bij de tweede plaats. "Ik moest daarna vol doorgeven om nog naar het wiel van Marion Norbert Riberolle te rijden, maar in de laatste rechte lijn was het vet er een beetje af."

Haar belangrijkste zege boekte Cant zaterdag. "Ik ben natuurlijk heel blij dat ik nog steeds in dat shirt kan starten en rondrijden. Was ik geen Belgisch kampioene geworden in Meulebeke, dan had ik vandaag iemand anders met "mijn trui" zien rondrijden."