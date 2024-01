Afscheid in schoonheid: Sanne Cant wint 15e en laatste Belgische titel na titanengevecht met Laura Verdonschot

Ze is er bijzonder diep voor moeten gaan, maar Sanne Cant heeft zich voor het 15e jaar op een rij tot Belgisch kampioene veldrijden gekroond. Laura Verdonschot leek Cant even te kunnen verrassen, maar de Belgische recordkampioene was te sterk in een sprint met zijn tweeën.

Sanne Cant won sinds 2009 bijna jaar na jaar onbedreigd de Belgische titel, maar dit jaar zou ze aan Laura Verdonschot een zware klant hebben. Dat bleek ook in de wedstrijd zelf.



Marion Norbert Riberolle, de nummer 2 van de voorbije 2 jaar, had gehoopt daar een driestrijd van te maken, maar na een slipper in een bocht haakte zij als eerste van de favorieten af.



Door een (foute?) bandenkeuze moest Verdonschot op de heuveltjes keer op keer de naar boven rijdende Cant laten gaan.



Eerst kon ze het gat nog zelf dichtrijden, de tweede keer leek Cant wel gaan vliegen. Maar toen de titelverdedigster door een stuurfout over de omheining tuimelde, waren de twee kemphanen weer op hetzelfde erf.



Zij aan zij gingen Cant en Verdonschot de laatste ronde in. Op de heuveltjes werd weer een klein gaatje geslagen, al was dat deze keer slechts tijdelijk.



Met de finish in zicht ging Cant op de brug op het cruciale moment op en over Verdonschot. Door het slibberige slijk was er van de sprint niet echt sprake. Schreeuwend kwam Cant over de finish, Verdonschot klopte balend op haar stuur.