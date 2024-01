Teleurgestelde Laura Verdonschot: "Ik had graag eens een BK gewonnen mét Sanne Cant, maar zij was sterker"

Laura Verdonschot had haar zinnen gezet op de Belgische titel, maar moest ook nu weer haar meerderde erkennen in Sanne Cant. Na afloop verbeet Verdonschot de ontgoocheling, maar ze toonde zich ook groot in de nederlaag. "Sanne was beter", zuchtte ze.

Door een foutje van Sanne Cant werd de finale van het BK plots nog spannend. Laura Verdonschot profiteerde ervan om weer de aansluiting te maken, maar moest aan de streep toch het hoofd buigen voor een ijzersterke Cant.

"De teleurstelling overheerst, ik denk dat dat normaal is", sprak Verdonschot na de wedstrijd. "In de koers was het duidelijk dat Sanne beter was. Zelf had ik niet de benen van de voorbije weken, al was het ook geen makkelijke rondje. Misschien was het ook door de aard van het rondje."

De val van Cant deed de hoop bij Verdonschot wel oplaaien. "Ik had het gevoel dat ik weer in de koers kwam en dat ik niet moest onderdoen. Ik zette ook druk, maar Sanne kwam telkens terug. Ik weet dat het gevaarlijk is om met haar naar de streep te gaan en dat is ook gebleken."