Was dit nu écht het laatste BK van Sanne Cant? "15 klinkt mooier dan 16, het is oké zo"

Niemand heeft de hegemonie van Sanne Cant kunnen doorbreken op het BK veldrijden, al kwam Laura Verdonschot nog dicht. "Door mijn val kreeg zij vleugels, daar bal ik wel een beetje van", aldus Cant, die na afloop net als voor de koers bevestigde dat dit haar laatste Belgisch kampioenschap was.

Autoritair was ze in wat wellicht haar laatste BK was. Tot ze in de finale plots over de afsluiting dook en zo de wedstrijd ongewild opnieuw spankracht gaf. "Daar baal ik wel een beetje van, want ik had een mooie voorsprong", doet Sanne Cant het verhaal van de wedstrijd.

"Mijn shifter hing vast in dat net, waardoor het ook even duurde voor ik eruit sukkelde. Zo werd het plots weer spannend en kreeg Laura Verdonschot vleugels, want ik denk dat haar moreel daarvoor wat weg was door die achterstand."

Maar ondanks de pech hield Cant haar hoofd koel, op weg naar een 15e Belgische titel op een rij. "Ik had een plannetje in mijn hoofd en dat is goed uitgepakt."