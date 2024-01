Ilken Seynave verrast stilvallende topfavoriete Shanyl De Schoesitter bij de junioren

Shanyl De Schoesitter grossierde de voorbije jaren in titels bij de jeugd, zowel in het veld, op de weg als in het mountainbike. Niets leek het Wase toptalent dan ook een nieuwe triomf in de weg te leggen in Meulebeke.



De Schoesitter liet er geen gras over groeien en leek halfweg de eerste ronde al ribbedebie. Waar haar concurrentes op de heuveltjes moesten afstappen, ploegde de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal vrolijk door.



Achter haar had Ilken Seynave zich losgerukt van de andere medaillekandidaten. Ze bleef dapper vechten en zag haar inspanningen beloond toen De Schoesitter met de slotronde in zicht begon stil te vallen.



4 seconden had De Schoesitter over bij het luiden van de bel. Die was ze snel kwijt, want Seynave ging er zonder pardon op en over. De Schoesitter moest zelf nog knokken om de nummer 3, Alexe De Raedemaeker, af te houden voor het zilver.



Na de finish laaiden de emoties bij de 17-jarige Seynave hoog op. Ze is voor het eerst Belgisch kampioene, want ook in het mountainbike botste ze de voorbije jaren telkens op De Schoesitter.