Verken het "eerlijke" parcours van het BK veldrijden: "We krijgen een open kampioenschap"

Onze Bavo Mortier neemt je op sleeptouw in Meulebeke.

do 11 januari 2024

do 11 januari 2024 11:23

Zaterdag en zondag wordt de Belgische driekleur uitgedeeld in Meulebeke. Net als in 2021 organiseert de West-Vlaamse gemeente het BK veldrijden. Heeft het parcours veranderingen ondergaan en is er nog sprake van de klassieke Berencross? Niet echt, zo stelde onder meer onze vliegende reporter Bavo Mortier tijdens zijn verkenning vast.

Belangrijk handvat om in het achterhoofd te houden: onze beloftevolle crosser ging woensdag de BK-sfeer al eens opsnuiven in Meulebeke. Het kwik kwam toen niet boven het vriespunt, wat natuurlijk betekent dat de bodem er beenhard bijlag. Het resultaat? Een decor vol bevroren voetstappen en diepe gleuven die werden gegraven om de overvloedige regen van de voorbije weken af te voeren. Aangezien het de komende dagen iets minder fel zou vriezen en de dooi zal worden ingezet, zou dit parcours in het weekend een kleine metamorfose kunnen ondergaan. "Eerlijk: zo'n verkenning levert je niet zoveel op", stelde ook voormalig bondscoach Rudy De Bie woensdag vast. "Het is veeleer voor de gemoedsrust, want door het weer en de wedstrijden van zaterdag krijg je zondag een ander parcours."

De omloop in Meulebeke.

De vroegere omloop in Meulebeke die we kennen van de Berencross was een behoorlijk technische hap met veel draaien en keren. Aan deze versie werden meer bergjes toegevoegd, snijden de crossers extra weiden aan en krijg je langere stukken rechtdoor waar je je power kunt bezigen. Het parcours biedt veel afwisseling. "Dit BK is voor niemand echt goed, maar ook voor niemand echt slecht", concludeerde Eli Iserbyt in Het Nieuwsblad over de variatie.

1. De ondergrond

Wie woensdag een kijkje ging nemen in Meulebeke, had misschien beter zijn schaatsen aangetrokken. Zoals gezegd lag de ondergrond er dus bevroren bij. "Maar sommige stukken die toch al wat zonlicht hadden gezien, lagen er al iets vettiger bij", stelde Rudy De Bie vast. "Nu moeten we afwachten hoe hard de dooi zich de komende dagen doorzet. Blijft het bij een gladde toplaag of zak je toch dieper weg?" "Er zijn zware stukken waar vorige week nog 30 centimeter water stond. Dat water is grotendeels afgevoerd, maar natuurlijk is niet alles verdwenen." Ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bleven na hun inspectie met vraagtekens achter. "Met een gladde bovenlaag zal het technisch worden en met een hoge snelheid zal de foutenlast dan veel hoger liggen."

2. De bruggen en de trappen

Een cross zonder bruggen en trappen? Het is als een café zonder bier. Onmogelijk in België. Vooral de trappen - lange en hoge tredes - werden niet overal even enthousiast onthaald. Hun ligging - onder meer net voor het wasbord en voor de tweede en laatste zandbak - kan eventuele plannetjes dwarsbomen.

3. Het wasbord

Verwacht geen ribbelkast zoals we in Loenhout gewoon zijn. De versie in Meulebeke is beperkter. Het wasbord kruisen de renners in de tweede helft van de omloop van 2.900 meter en wordt een beetje complexer gemaakt door trappen die er net voordien zijn neergeplant. Wie niet perfect inklikt, zou even kunnen haperen en zou zijn snelheid kunnen verliezen op het wasbord. Of hoe schat een ancien als Rudy De Bie dat in? "Neen, dat wasbord heeft niets te betekenen. Ook de trapjes net voor het begin zijn verwaarloosbaar."

4. De zandstroken

Moet er nog zand zijn? De renners zullen geen zandkastelen bouwen zoals vorige week in Koksijde en Zonhoven, maar de parcoursbouwer heeft toch 2 zandbakken aangelegd. "Die voelden woensdag wel aan als beton door het vriesweer", zag Rudy De Bie. De eerste zandpassage krijgen we tussen de balkjes en het wasbord, de tweede lading zandkorrels ontmoeten we in de staart van het rondje. Die zandbak mag je gerust beschouwen als de poort naar de finale. Wie ginds uitstekend door het zand klieft, kan er een spurt van zo'n 400 meter maken richting de aankomst.

5. De finish

Na het laatste zandfeest stuiven de renners richting de aankomst. De witte lijn is nu getrokken op de piste rond het voetbalstadion. Verwacht geen puntgave atletiekpiste, wel een sintelbaan met grove korrels. Het is zonneklaar: wie als eerste de piste opdraait, heeft in principe gewonnen spel. Rond het voetbalplein kan je door de beperkte afstand in principe niets meer goedmaken. "Klopt", noteerde Rudy De Bie. "Het BK wordt voordien beslist, want de koploper zal ook wel zo slim zijn om de binnenkant te nemen en zo blijft de deur dicht voor de achtervolger. Remonteren is erg moeilijk."

De conclusie

Wie mogen we op basis van deze keuring dan bestempelen als topfavoriet? Bij de mannen is er geen nummer 1 en Rudy De Bie volgt het oordeel van Eli Iserbyt. "Het is een eerlijk parcours. Het is niet op het lijf geschreven van X of Y. Iedereen kan het aan, waardoor we dus een open kampioenschap zullen krijgen."

BK veldrijden 2024 in Meulebeke zaterdag vrouwen nieuwelingen 10.00 uur vrouwen junioren 11.00 uur mannen junioren 13.45 uur vrouwen beloften 15.15 uur vrouwen elite 15.15 uur zondag mannen nieuwelingen 1e jaars 10.00 uur mannen nieuwelingen 2e jaars 11.00 uur mannen beloften 13.45 uur mannen elite 15.15 uur