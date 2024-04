Supertalenten van UAE maken het mooie weer in Asturië: gisteren Del Toro, vandaag Morgado

Dat UAE met Isaac Del Toro en Antonio Morgado goud in handen heeft, is al sinds hun eerste koersen als prof zonneklaar. Terwijl Del Toro zijn tweede profkoers, in de Tour Down Under, al meteen won, liet Morgado vooral op de Belgische wegen mooie dingen zien, met onder meer een 5e plaats bij zijn debuut in de Ronde.



Vorige week mocht de Portugees in de Giro della Romagna ook zijn eerste streepje bij de profs turven, vandaag zit hij al aan twee stuks.



Niet dat de tegenstand in deze Ronde van Asturië overweldigend groot was. De etappe naar Ribadesella werd gekenmerkt door de vele regen en beslist in een massasprint, die de 20-jarige Portugees makkelijk regelde.



Een dag eerder had de eveneens 20-jarige Mexicaan Del Toro al uitgepakt met een nummertje in de bergrit naar Pola de Lena. Hij finishte met meer dan een minuut voorsprong op ploeggenoot Rafal Majka en legde daar de basis voor wat wellicht zijn allereerste eindzege in een rittenkoers wordt.