Leipzig smeert Dortmund zware nederlaag aan, Openda blinkt uit met goal en assist

RB Leipzig heeft zich tegen eerste achtervolger Dortmund weer wat steviger in de top 4 genesteld. In eigen huis tekende Loïs Openda voor de gelijkmaker en de assist bij de derde goal. Leipzig lijkt zich zo verzekerd te hebben van een Champions League-ticket, Dortmund kan als vijfde wellicht ook nog naar het kampioenenbal.

Dankzij een fraaie uithaal van Sancho wipte Dortmund al snel virtueel over Leipzig, maar amper 3 minuten later herstelde Loïs Openda de stand én het klassement.

Die vierde plek geeft normaal recht op het laatste Champions League-ticket in de Bundesliga. Leipzig en Dortmund wisten dus waarvoor ze streden.

Een duel tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund was de laatste jaren maar al te vaak een clash om de tweede plek, in het zog van Bayern München. Dit jaar loopt het helemaal anders: door revelaties Leverkusen en Stuttgart ging het vandaag "slechts" om plek 4.

Leipzig drukte daarna door en ging vlak voor rust ook over de bezoekers. Benjamin Sesko was er als de kippen bij om een rebound via de lat voorbij Dortmund-doelman Kobel te duwen.

Na rust moest Dortmund op zoek naar de gelijkmaker, maar na amper één minuut gaf het de partij volledig weg. Openda bediende Simakan, die dankbaar de 3-1 in doel schoof.

Uiteindelijk deed ook Christoph Baumgartner nog zijn duit in het zakje en zo smeerde trainer Marco Rose zijn ex-club een zware nederlaag aan. Leipzig heeft de vierde plek zo goed als op zak.

Toch hoeft ook Dortmund niet te vrezen. Door het nieuwe format in de Champions League - en de goeie prestaties van Duitse teams op Europees vlak - gaat naar alle waarschijnlijkheid een extra Champions League-ticketje richting Bundesliga. Ook 'die Borussen' spelen volgend jaar dus wellicht op het kampioenenbal.