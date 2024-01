15e titel op rij geen obsessie voor Sanne Cant: "Over 10 jaar weten de mensen niet meer of ik er 14 of 15 won"

Jarenlang konden we de winnares van het BK veldrijden bij de vrouwen al voor de wedstrijd invullen. Maar dit jaar zou Sanne Cant misschien wel eens de meeste tegenstand in jaren kunnen krijgen. "Ik zie mezelf niet als de uitgesproken topfavoriet."

Joyce Vanderbeken: zij kon Sanne Cant in 2009 als laatste van een Belgische titel in het veld houden. Dat betekent dat Cant in Meulebeke voor de 15e keer op een rij kan triomferen.



"Zou die 15e titel leuk zijn? Natuurlijk. Maar voor mij hoeft er niets meer."

"Ik ga er alles aan doen om die trui te bemachtigen, maar als het niet lukt, dan is dat zo."

"Ik denk dat de tegenstand dit jaar een pak groter is dan de voorbije jaren", zegt de 33-jarige renster van Crelan-Corendon. "Daarom zie ik mezelf niet als de uitgesproken topfavoriet. Ik onderschat Marion Norbert Riberolle niet en er is ook nog Laura Verdonschot."

De omstandigheden in Meulebeke worden wellicht zwaar en dat is spek naar de bek van Cant. "Ik snap de redenering, maar ik zou het geen parcours op mijn maat noemen."

"Het parcours maakt mij eigenlijk niets uit. Mentaal ben ik niet zo beïnvloedbaar meer. Misschien is dat een voordeel op de rest. Mijn carrière is geslaagd met 3 wereldtitels, 3 Europese titels en 14 Belgische titels."

"Moet daar dan nog een 15e bij? Over 10 jaar weten de mensen toch niet meer exact hoeveel keer Sanne Cant Belgisch kampioene is geworden."