Laura Verdonschot blinkt voor het BK: "Ik ben de beste versie ooit van mezelf"

Wie aan het BK veldrijden bij de vrouwen denkt, zegt Sanne Cant. Cant veroverde al 14 jaar op een rij de driekleur, maar als één vrouw een stokje voor een 15e opeenvolgende titel kan steken, dan is het Laura Verdonschot wel. De 27-jarige Limburgse barst van vertrouwen: "Ik verwacht meer van het BK dan anders. Ik ga naar Meulebeke om te winnen."

Hoe vaak zou Laura Verdonschot de voorbije jaren nog teruggedacht hebben aan het BK van 2017 in Oostende? Het toen 20-jarige piepkuiken legde Sanne Cant aan de kust het vuur aan de schenen, maar moest vrede nemen met zilver. Het leek een kwestie van tijd voor Verdonschot de Belgische fakkel zou overnemen, maar 7 jaar later is de reeks van Cant nog altijd niet onderbroken en heeft Verdonschot heel wat watertjes doorzwommen. "Ik heb er veel zin in", vertelde ze vandaag over het BK tijdens een training aan onze reporter. "Ik heb het al anders meegemaakt in deze periode. Zo lag ik vorig jaar ziek in mijn zetel." Verdonschot weet dat haar conditie goed is. "En met een goeie conditie kan je alles aan. Ik denk dat ik de beste versie ooit van mezelf ben."

2 jaar geleden achtte ik dit niet meer voor mogelijk. Ik heb zwarte sneeuw gezien. Ik dacht toen zelfs aan stoppen en zag het nut niet meer om nog te investeren in mijn carrière. Laura Verdonschot

De jongste weken liet Verdonschot puike resultaten noteren. Zo werd ze onder meer 4e in Koksijde en 6e in Zonhoven. "2 jaar geleden achtte ik dat niet meer voor mogelijk. Ik heb zwarte sneeuw gezien. Ik dacht toen zelfs aan stoppen en zag het nut niet meer om nog te investeren in mijn carrière." "Ik deed er toen ook alles voor, maar het kwam er niet uit. Het is frustrerend als je weet waar je gestaan hebt tegenover andere leeftijdsgenoten. Maar ik ben blijven doorbijten en ik ben trots dat ik hier sta." Bij haar ploeg De Ceuster-Bonache heeft de veldrijdster de klik kunnen maken. "Ik beleef weer plezier bij het fietsen. Ik was vergeten waarom ik begonnen was met deze sport." "Ik geniet weer en denk niet meer constant prestatiegericht. Ik voelde me deze zomer beter worden en ik zit goed in mijn vel. Je gaat dan door op dat elan."

Verdonschot en Cant op het BK in Oostende (2017).

De slimste in koers

En zo wordt Laura Verdonschot zelfs als topfavoriete beschouwd komende zaterdag in Meulebeke. "We zijn met 3 goeie kandidaten", zegt ze zelf. "Ik schrijf Sanne niet af en iedereen vergeet ook Marion Norbert Riberolle." "Ik verwacht meer van het BK dan anders. Ik ga naar Meulebeke om te winnen. Het podium zal me niet blij maken, maar ik besef dat de kans ook heel groot is dat ik kan verliezen." "Het BK wordt een andere cross, ook zonder de Nederlandse toppers. Je moet de koers zelf openbreken. Sanne is het gewoon om de koers te dragen, wij iets minder." Maar Verdonschot gebruikt haar ervaring van de eerste weken van dit seizoen. Toen ging ze bewust op Spaanse bodem crossen en won ze er enkele kleinere veldritten. "Ik heb er weer leren schakelen in mijn aanpak. Ik was vaak niet de slimste in koers, maar ik weet weer hoe ik moet reageren op situaties en dat wordt zaterdag belangrijk."

De Belgische titel zou de bekroning zijn van mijn carrière en van het seizoen waarin ik heb teruggevochten om weer de persoon te zijn die ik nu ben. Laura Verdonschot

"Het is fijn dat ze naar mij kijken", wimpelt Verdonschot de favorietenrol geenszins af. "Niemand had dat nog verwacht en ik hoop dat het echt waarheid wordt. Het zou de bekroning zijn van mijn carrière en van het seizoen waarin ik heb teruggevochten om weer de persoon te zijn die ik nu ben." "Ik werk hier al heel lang voor. Op dat BK in Oostende dacht ik dat ik nog genoeg jaren zou hebben, maar ik heb jaren achter de feiten aangereden. Dat kan ook zaterdag gebeuren, maar ik haal mijn beste niveau ooit." Is er dan geen sprake van zenuwen? "Er is een normale spanning. Ik heb al in deze positie gezeten, maar vaak was Sanne nog iets beter dan ik. Nu heb ik het gevoel dat ik zelf beter ben, al is dat geen garantie op winst. Ik hoop te winnen en dat zorgt natuurlijk voor kriebels."