Toon Aerts zoekt en vindt bevestiging in Dublin: "Kan alleen maar content zijn met tweede plek"

Een eerste overwinning sinds zijn rentree zat er zondag in Dublin nog nét niet in, maar Toon Aerts heeft in Ierland wel bevestigd dat zijn concurrenten de komende weken rekening zullen moeten houden met hem. "Ik voel dat ik op het niveau ben waar ik wil zijn", sprak een tevreden Aerts na de cross.

Na een beresterke wedstrijd moest Toon Aerts in Dublin vrede nemen met de tweede plaats, na winnaar Michael Vanthourenhout. En daar kon hij best mee leven.

"Vorige week moest ik nog vanaf de 5e rij vertrekken, dan is het moeilijk om een goeie start te maken. Vandaag mocht ik vanaf de eerste rij vertrekken en dook in als eerste het veld in. Het is leuk om zo te beginnen", doet Aerts met de glimlach het verhaal van zijn wedstrijd.

"Voorin zaten we de hele cross met een grote groep. Daar was het vechten voor de posities, zeker in de laatste halve ronde. Maar winnen was moeilijk", klinkt het eerlijk. "Ik denk dat ik op het einde net wat punch miste om vooraan aan die hellingen te kunnen beginnen."