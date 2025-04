"Wie bestuurt die ploeg?": Jan Bakelants kritisch voor Lotto en (tegen)reactie op verplichte pauze De Lie

di 1 april 2025 06:10

Wat is er aan de hand met Arnaud De Lie? Het was dé vraag die wekenlang over het wielerpeloton hing. Maandag nam Lotto het heft in handen en zette het zijn kopman zelf uit koers. Een beslissing die een groter probleem bij de ploeg zou blootleggen. "De harde realiteit is dat zijn kansen weer verkwanseld zijn", vertelt Jan Bakelants in 'Vive le Vélo, leve de Ronde'.

Geen Arnaud De Lie meer in de Heilige Week van het Belgische wielrennen.



Het was nochtans een hoofddoel van de Belgische kampioen, maar net als vorig jaar draait het toch vierkant in het voorjaar. Zijn ploeg Lotto besliste dan ook om noodgedwongen op de pauzeknop te drukken, en hem op scherp te zetten met een strenge beoordeling.



"Het is toch zorgwekkend", reageerde Jan Bakelants in 'Vive le Vélo, leve de Ronde'. "Het is nu al het tweede jaar op een rij, en weer kan niemand echt de vinger op de wonde leggen van het probleem."

"En om dan de vlucht vooruit te nemen en hun andere grote talent, Lennert Van Eetvelt, voor de leeuwen te gooien ... Hij moet nu plots de Ronde van Vlaanderen rijden. Hij heeft het dan wel zelf gevraagd, maar voor mij lijkt dat toch niet zijn ding."

Het is jammer om vast te stellen dat dezelfde fouten twee jaar na elkaar zijn gemaakt. Jan Bakelants