Wout van Aert trekt zich op aan berichtjes en noemt E3 Saxo Classic "geen staatszaak": "Koers liegt niet"

Wout van Aert kan vandaag in Dwars door Vlaanderen zijn Ronde-benen voor de laatste keer in koers testen. "Waar ik op hoop? Op een zo goed mogelijk resultaat", zegt de kopman, die zich gesteund voelt door de vele berichtjes die hij heeft ontvangen. "Het is leuk om succeswensen te krijgen van mijn beste maten."

"We hebben geen echte sprinter die kan wedijveren met mannen als Jonathan Milan. Olav Kooij is uitgevallen, waardoor we zullen moeten koersen om een kans te maken."

Van Aert was de jongste dagen niet weg te slaan uit de media. Hoe gaat hij om met die stortvloed aan meningen? "Geen idee", haalt hij zijn schouders op.

"Ik heb heel veel berichtjes gekregen. Het is leuk om succeswensen te krijgen van mijn beste maten. Daar trek ik me aan op."

In de E3 Saxo Classic speelde hij geen hoofdrol. "Een koers liegt niet. Ik was er niet goed genoeg om te winnen, maar dat is geen staatszaak."

Dwars door Vlaanderen is ook extra speciaal voor Van Aert na wat er vorig jaar gebeurd is. De zone van het onheil, rond de Kanarieberg, is geschrapt.

"Ik vind het supergoed dat de organisatie meedenkt aan de veiligheid. Het is goed dat ze erover nadenken en dat ze durven te beslissen."

Het parcours is dus lichtjes veranderd. "Ik dacht dat het gemakkelijker was geworden, meer in het voordeel van de sprinters. Maar ik heb de finale nog eens gezien en het is toch veel draaien en keren met kasseien."