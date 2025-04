"Hij is een van de besten ooit": Jorgenson predikt rust rond Wout van Aert, die "mentaal lastigste route" kiest

De Belgische ogen zijn nooit af te wenden van Wout van Aert als hij aan de start staat. Dat merkt ook Matteo Jorgenson, de tweede troefkaart in de rangen van Visma-Lease a Bike. Sammy Neyrinck zocht de alleskunner op en sprak over zijn ontwikkeling, liefde voor Vlaanderen én de hoge verwachtingen bij zijn kopman: "Meer kan Wout echt niet doen."

"Ik zie heel veel op sociale media over om het even welke renner die iets doet", merkt Jorgenson op. Hij springt in de bres voor Wout van Aert , die veel kritiek te verduren krijgt.

"Ik zou Wout graag een resultaat zien behalen in Dwars door Vlaanderen", besluit Jorgenson. "Zo kan hij zijn vertrouwen wat opkrikken voor zondag. Ik hoop dat we samen de finale kleuren."

"Ik ben ook al op Tenerife geweest, dus ik weet hoe Wout zijn dagen - zonder vrouw en twee kinderen - eruitzagen. Het enige wat hij kon doen was 's ochtends opstaan, zijn voeding afwegen en trainen. Hij leeft voor het wielrennen en doet zijn best. Meer kan hij echt niet doen."

"Ik vind van wel", pikt Tom Waes in. "We weten ook niet hoe hard hij moet vechten. Als je het eerste interview ziet na de E3, merk je dat hij de longen uit zijn lijf heeft gereden. We weten eigenlijk niet wat zijn niveau is."

"Helaas vallen heel wat renners in hun carrière", veegt Bakelants die piste van tafel. Hij ziet het eerder als een verwachtingspatroon, ook bij Van Aert zelf.

"Wout is een atleet die zichzelf veel druk oplegt. De weg die hij kiest, zonder wedstrijden en met veel stages, is mentaal een lastige route. Je krijgt geen bevestiging tot het moment van de waarheid. Of dat zou moeten komen uit je trainingsdata."

"Maar we zijn een beetje aan scorebordjournalistiek aan het doen. Wout zijn balans wordt opgemaakt na een koers, terwijl hij er wil staan in 4 à 5 klassiekers. Daarna moeten we zeggen of zijn aanpak heeft opgeleverd."

"Vorig jaar was hij in de E3 ook niet super, dit jaar kwam hij nog wat later terug van stage. Uiteindelijk gaan we pas zondagavond iets kunnen zeggen", oordeelt Bakelants.

"Ik heb dit jaar nog geen sterk, coherent Visma-Lease a Bike gezien in het voorjaar. Ze moesten elke koers ondergaan. Dat omkeren, wordt in Dwars door Vlaanderen misschien zelfs belangrijker dan winnen met Wout van Aert."