Eli Iserbyt heeft meteen prijs als Belgisch kampioen: "Dat is al geen item meer"

Een dag na het Belgisch kampioenschap had Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) nog wat in de tank zitten. In zijn driekleur was hij de sterkste in de veldrit van Otegem. "Nu hoop ik wat slaap in te halen", lachte Iserbyt. Achter hem won de Britse kampioen Cameron Mason de sprint om de tweede plaats, voor Europees beloftekampioen Jente Michels.

Eli Iserbyt wilde fris aan de start staan in Otegem, maar een korte nacht met 5 uur slaap besliste daar anders over. "Ik zal mijn ambities wat moeten bijschaven", zei de kersverse Belgische kampioen vooraf. Toch had hij nog voldoende in de tank zitten om de regie in handen te nemen. Al snel vormde Iserbyt een kopgroep van 5 renners. Zaten in zijn wiel: Jente Michels, Ryan Kamp, Cameron Mason en Tim Merlier. Iets over halfweg de weidecross dunde Iserbyt de groep een eerste keer uit. Europees beloftekampioen Michels, gisteren tweede na Emiel Verstrynge op het BK, was de enige die zijn wiel kon houden. Lang duurde het niet tot ook Michels kapseisde. Zo won Iserbyt een dag na zijn "allermooiste zege" een eerste keer in de Belgische driekleur, op een boogscheut van zijn woonplaats. De Britse kampioen stond naast hem op het podium. In de laatste ronde ging Mason nog op en over Michels in de sprint. (scrol omlaag voor een reactie)

In het tweede deel van de wedstrijd vindt Eli Iserbyt zijn kampioenschapsbenen terug.

"Nu hoop ik wat slaap in te halen"

Eli Iserbyt had het voor de start over "zware benen". "Ik ben niet dronken geweest, maar ik moest er wel wat inkomen", lacht de winnaar.

"Tijdens de wedstrijd voelde ik me beter en beter worden. In de tweede helft van de wedstrijd kwam ik erdoor, maar Jente Michels en Cameron Mason hebben het me zeker niet makkelijk gemaakt."

"De eerste is binnen, dat is geen item meer. Nu hoop ik wat slaap in te halen", grijnst de kampioen van België.

Het voelt wat onwerkelijk om die trui te dragen. Pas ik als ik mezelf bekijk, besef ik het. Eli Iserbyt

Eli Iserbyt moet nog wat wennen aan zijn nieuwe outfit. "Het voelt wat onwerkelijk om die trui te dragen. Pas ik als ik mezelf bekijk, besef ik het. Het is nog niet helemaal doorgedrongen."

Iserbyt trekt nu naar Benidorm om komend weekend te crossen in de Wereldbeker, een laatste keer met de grote 3 dit seizoen.

Eli Iserbyt rijdt op kop in Otegem.

De bloemen zijn voor zijn vrouw Fien.

Uitslag Otegem naam resultaat 1 Eli Iserbyt 25,4 km in 1u02'56" 2 Cameron Mason op 22" 3 Jente Michels 4 Ryan Kamp 44" 5 Tim Merlier 1'03" 6 Joran Wyseure 1'10" 7 Jens Adams 1'15" 8 Lander Loockx 1'20" 9 Niels Vandeputte 1'50" 10 Tom Meeusen 2'17" meer tonen