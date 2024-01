Taart voor kersvers Belgisch kampioen Eli Iserbyt in Otegem: "Vannacht nog stukje van BK herbekeken"

Zo zwaar de omloop was van het BK in Meulebeke, zo pittig is ook het parcours van Eli Iserbyt geweest ná de wedstrijd: podiumceremonie, dopingcontrole, douchen, feestje met de ploeg, feestje met de supporters. En eenmaal thuis was het nog niet meteen bedtijd, verklapt hij.

"Ik heb eerst nog een stuk van de cross herbekeken. Normaal ben ik dan redelijk kritisch, maar deze keer maakte het niet uit", lacht hij.

"Tegen 2.30 uur ben ik in bed gekropen en rond 7u30 was ik weer wakker. Ik moest mijn valies nog maken, want morgen vertrek ik naar Spanje. Ik heb nog niet echt veel tijd gehad om alles te laten doordringen."