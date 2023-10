2 op 2 voor Thibau Nys, Eli Iserbyt bijt ook in Waterloo zijn tanden stuk op de stuntman

1 klasseflits bergop en het broodje was gebakken voor Thibau Nys.



Samen met zijn ploegmakker Pim Ronhaar had Nys iets voor halfweg een mooi gat op Iserbyt, die af te rekenen kreeg met schoenperikelen en een schoenwissel.

Op een steile puist liet Nys met een magistraal nummertje ook zijn maatje Ronhaar ter plekke. Nys reed helemaal tot boven, Ronhaar moest van de fiets.

Nys opende daarna zijn trukendoos en liet de Amerikaanse toeschouwers smullen van zijn gepolijste techniek.

Achter zijn rug weigerde Iserbyt de strijdbijl te begraven. Hij at Ronhaar op en naderde nog tot op 11 tellen van Nys.



Maar de 20-jarige stuntman hield zijn inspanning vol. Met zijn fiets in de lucht getild kwam Nys over de streep.



Met zijn 1e Wereldbeker-zege doet Nys zijn vader Sven de baard af, want die was 2 jaar ouder dan Thibau toen hij in Tabor 1998 voor de eerste keer mocht juichen in de Wereldbeker.