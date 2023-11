Oersterke Eli Iserbyt pakt uit tegen Lars van der Haar en eist de Wereldbekertrui op

Een goede start was niet voor iedereen weggelegd in Troyes. Terwijl Thibau Nys uit zijn klikpedaal schoot, kreeg Eli Iserbyt zelfs af te rekenen met een lekke band.



Wereldbeker-leider Lars van der Haar schoot wel als een raket uit de startblokken en legde meteen een moordend tempo op. Kamp, Ronhaar en Vandeputte probeerden tevergeefs aan te klampen.



In de achtergrond gleed Iserbyt op zijn beurt als een mes door de boter richting de kop van de wedstrijd. Van der Haar voelde de bui hangen en koos met een fietswissel voor zekerheid. Halfweg cross kwamen beide renners opnieuw samen.



Iserbyt rook bloed en bleef ronde na ronde de snelste tijd op de tabellen vlammen. Een machtsvertoon waar ook Van der Haar voor moest passen.



Het leverde de vinnige Belg uiteindelijk niet alleen de zege op, maar ook de leidersplaats in de Wereldbeker. Joris Nieuwenhuis mocht op grote afstand ook mee het podium op.

Volgende zondag wacht de Wereldbekermanche in het Ierse Dublin.