Oppermachtige Joris Nieuwenhuis voert onemanshow op in de sneeuw van Val di Sole

Joris Nieuwenhuis heeft iedereen op een sneeuwhoopje gereden in de WB-veldrit van Val di Sole. Niels Vandeputte en Joran Wyseure waren de onverwachte klanten op het podium, WB-leider Eli Iserbyt eindigde pas als 5e.

Gisteren reed Wout van Aert de tegenstand in Essen op een hoopje, maar Joris Nieuwenhuis had duidelijk goed opgelet. "Geen Van Aert? Dan neem ik zijn rol wel over", moet hij gedacht hebben. De sterke beer van Baloise Trek Lions dook na een ferme start als eerste het besneeuwde veld in en zou die positie nooit meer loslaten. In de openingsronde moest hij het gezelschap van Niels Vandeputte wel nog even dulden. De Belg van Alpecin-Deceuninck bewees vandaag dat zijn tweede plek van vorig jaar geen toevalstreffer was. Maar lang zou Vandeputte niet kunnen aanklampen. Halfweg de eerste ronde betekende een slippertje het einde van zijn avontuur in het wiel van een ontketende Nieuwenhuis.

Nieuwenhuis reed van start tot finish alleen in de sneeuw.

Een verrassende derde

En toen was de vogel gaan vliegen. Nieuwenhuis was vandaag nauwelijks op een foutje te betrappen en bouwde zijn voorsprong ronde per ronde uit. Dat hij vandaag zou mogen vieren, stond al erg vroeg vast. Maar wat dan in de achtergrond? Daar kwam de tweede plek van Vandeputte ook nooit in gevaar. Voor plek 3 zou het wel nog iets langer spannend blijven. Tot Wyseure op 2 rondes van het einde verrassend wegknalde van Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck. De jongeling van Crelan-Corendon soleerde naar een bronzen plak. Wereldbekerleider Iserbyt kwam nooit in het stuk voor en moest vrede nemen met de vijfde plek. Zo ziet hij een oppermachtige Nieuwenhuis dichterbij glippen in het klassement.

Wyseure reed naar een derde plaats.

Reacties na de cross in Val di Sole:

Joris Nieuwenhuis (1e): "Het zag er misschien makkelijk uit, maar vanbinnen was ik echt aan het afzien. Ik wist wel dat ik minder fouten zou maken als ik als eerste het veld indook. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik denk ook dat ik voordeel heb gehaald uit mijn verleden op de BMX, maar ik moest wel gefocust blijven tot in de laatste rechte lijn." Niels Vandeputte (2de): "Ik wilde vandaag meedoen voor winst, maar heb eigenlijk nooit in die positie gezeten. Ik startte wel goed, maar Joris legde een heel hoog tempo op en ik moest bekomen van de lange startstrook. Daarna reed ik bepaalde ronden technisch niet op niveau en daardoor werd het gat nooit meer kleiner." Joran Wyseure (3de): "Dit is super, ik ben echt heel tevreden. Ik had niet durven dromen van een podium en heb mezelf verrast op een verraderlijk lastig parcours. Mijn start was niet perfect, maar ik kon daarna wel mijn eigen tempo rijden en zo opschuiven. Ik ga hiervan genieten." Michael Vanthourenhout (4de): "Ik liet me te veel doen in het begin van de cross. Ik zat na 2 bochten al te ver om mee te zijn en Joris was vandaag ook gewoon de beste. Nu ga ik veel trainen op stage om mezelf te herlanceren voor de kerstperiode."

Uitslag WB Val di Sole naam resultaat 1 Joris Nieuwenhuis 1u00'19" 2 Niels Vandeputte op 1'01" 3 Joran Wyseure 1'33" 4 Michael Vanthourenhout 2'05" 5 Eli Iserbyt 2'08 6 Laurens Sweeck 2'09" 7 Kevin Kuhn 2'44" 8 Timon Rüegg 2'53" 9 Ryan Kamp 2'56" 10 Toon Vandebosch 3'00"