Erop en erover: Eli Iserbyt houdt Nederlanders af na inhaalrace in Flamanville

Eli Iserbyt, die gisteren in Boom vrede nam met de derde plek achter winnaar Nieuwenhuis, moest duelleren tegen de frisse Nederlanders Ronhaar en Van der Haar.



De Belg miste zijn start, net als Thibau Nys en Laurens Sweeck. Die twee, die vorige week in Dublin nog een hoofdrol vertolkten, zouden we niet meer vooraan zien.



De Zwitser Kevin Kuhn reed de hele eerste ronde aan de leiding met Ronhaar, Van der Haar en Nieuwenhuis in de top 10. Iserbyt rukte op van de 16e naar de 9e plaats.



Iserbyt gebruikte de tweede ronde om naar de 2e plek te knallen. Hij stelde vast dat Ronhaar 10 seconden gevlogen was.



Met 2 ploeg- en landgenoten van Ronhaar als ballast in zijn wiel - Nieuwenhuis en Van der Haar - kondigde zich een gevecht van 1 tegen 3 mannen aan. De Nederlander vooraan reed een kloof van 15 seconden bijeen.



Plots was er nog extra tegenstand voor de hoofdrolspelers met 2 witte ganzen in een bocht, maar die werden vakkundig ontweken.



Na een half uur koers kwam Iserbyt helemaal onder stoom. Hij loste zijn twee zandzakken en reed ontketend in de 4e ronde naar Ronhaar toe. Die hing even in de reclamedoeken, maar klampte nog lang aan.



In de voorlaatste ronde nam Iserbyt even tijd om te recuperen, waarna de genadeslag volgde. Ronhaar kraakte en zag in de slotronde nog Van der Haar over zich denderen. Nieuwenhuis eindigde als vierde, Niels Vandeputte was de tweede Belg op 5.