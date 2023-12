Verrassende Manon Bakker is sneeuwkoningin in Val di Sole, Alvarado en Pieterse op 2 en 3

WB Val di Sole (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 5 rondes 13:10 Val di Sole Manon Bakker einde 0 1 2 3 4 5

De sneeuw van Val di Sole heeft voor een verrassing van formaat gezorgd. Niet Puck Pieterse of Ceylin Alvarado, maar wel hun landgenote Manon Bakker trok aan het langste eind. Haar eerste zegeruiker in een Wereldbekercross.

Zonder de alomtegenwoordige Fem van Empel aan de start en met een sneeuwtapijt in plaats van een moddermoeras maakten we ons op voor een verrassende cross in Val di Sole. En de verrassing zou alleen maar groter worden in de openingsronde. Leidster in de Wereldbeker Ceylin del Carmen Alvarado ging al in de eerste bocht onderuit, ook Puck Pieterse miste haar start volledig. Toch kon Alvarado zich al snel herpakken en knalde ze naar de leiding. Tot Tsjechisch kampioene Zemanova haar duivels ontbond en alles en iedereen achterliet. Slechts 2 vrouwen konden uiteindelijk weer komen aansluiten in ronde 1: Alvarado en de verrassend sterke Manon Bakker.

Erop en erover

Alvarado had geen zin in een uitje met 3 en probeerde haar metgezellen meermaals af te schudden, maar pas na een hele poos aandringen was het prijs. De Nederlandse leek vertrokken en verzamelde al snel 15 seconden. Strijd gestreden? Nee, hoor. Manon Bakker hield uitstekend stand en bleef de kloof op 15 seconden houden. En toen Alvarado in de slotronde eindelijk nog eens een foutje maakte in de sneeuw, acht Bakker haar moment gekomen. Ze ging op en over Alvarado en soleerde verrassend naar haar eerste Wereldbekerzege. Pieterse kwam nooit in het stuk voor, maar greep op ruime achterstand wel nog de bronzen medaille. De 3 Nederlandse vrouwen aan de start belandden dus alle drie op het podium.

Reacties na de cross in Val di Sole:

Manon Bakker (1e): "Ik hou ervan om in de sneeuw te rijden, maar durfde vooraf niet te zeggen dat ik zou meedoen voor de winst. Ik startte slecht, maar ben een technische renster en wist dus dat ik nog wel kon terugkeren. Deze overwinning betekent heel veel voor mij." Ceylin del Carmen Alvarado (2de): "Het was echt zwaar vandaag. Ik voelde me eigenlijk een beetje "Bambi op ijs". Sommige stukken gingen echt goed en ik had ook wel een goeie flow te pakken, maar uiteindelijk maakte ik fout na fout. We reden ook gewoon letterlijk op ijs, dus het was op goed geluk bochten nemen en hopen dat je overeind bleef." Puck Pieterse (3de): "Het was taai vandaag. De toon werd al gezet in de eerste bocht. Ik ben daar op 2 derailleurs gaan staan, het was echt chaos. De rest van de race werd ik door foutjes te vaak uit mijn focus gehaald. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn podiumreeks kan voortzetten."

Uitslag WB Val di Sole (vrouwen) naam resultaat 1 Manon Bakker in 46'14" 2 Ceylin del Carmen Alvarado op 23" 3 Puck Pieterse 1'35" 4 Kristyna Zemanova 1'47" 5 Sidney McGill (Can) 2'14" 6 Valentina Corvi (Ita) 2'34" 7 Francesca Baroni 2'46" 8 Maghalie Rochette 3'43" 9 Sara Casasola 4'06" 10 Katerina Hladikova (Tsj) 4'59"