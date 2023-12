Ceylin Alvarado voert sterk nummertje op na verschroeiende start in Namen

Ceylin Alvarado heeft iedereen versmacht met een verschroeiende start op de Citadel van Namen. De Nederlandse verzorgde een solo van start tot finish. Lucinda Brand zette moedig de achtervolging in, maar moest Puck Pieterse aan de streep nog voor laten gaan. Alvarado pakt zo haar derde Wereldbekerzege van het seizoen en vergroot haar voorsprong in het klassement.

Het was die laatste die als een bezetene uit de startblokken schoot. Brand vertrok sloom en moest meteen wat terrein goedmaken, Pieterse startte wel goed, maar werd al snel even opgehouden met een kettingprobleem.

Na haar zege in Herentals koos Fem van Empel ervoor om haar zegereeks niet verder te zetten in Namen. De wereldkampioene was eerder in de week nog ziek geweest en opteerde voor een dagje rust.

Maar zij stonden op het podium in de schaduw van Alvarado. De Wereldbekerleidster wint haar derde manche van het seizoen en vergroot haar voorsprong nog wat in de stand. De volgende opdracht volgt volgende week in Antwerpen.

In de achtervolging sloegen Brand en Pieterse de handen in elkaar, maar zij zouden hun tanden stukbijten op Alvarado. In een spannend onderling duel leek Brand lang op weg naar plek twee, maar in de allerlaatste bocht stoofde Pieterse haar landgenote nog een peer.

Ceylin Alvarado (1ste): "Ik ben hier heel blij mee. Ik had niet gedacht dat het zo zou gaan. Ik had een vermoeiende week en was gisteren niet fit om te dubbelen. Vanaf ronde drie was ik wel kapot. De klimmetjes knalde ik vol op, de rest was maar wat pacen. Of ik al stilaan zeker ben van het eindklassement? Nee hoor, er kan nog zo veel gebeuren."

Puck Pieterse (2de): "Het was zeker pittig, ik had best een goede start. Na twee klimmetjes was mijn ketting eraf. Ik moest wat mensen aan de kant duwen na mijn wissel. Halverwege had ik ook nog een probleempje met mijn schoen. Ik moest dus de hele wedstrijd achtervolgen. Al ben ik wel blij dat ik dichter kom bij die eerste overwinning."

Lucinda Brand (3de): "Ik lach wat groen, ja, na die sprint. Ik zakte wat te ver weg bij de start, dus kon lang mijn ding niet doen. Ceylin had een geweldige dag, dus zij was al weg. Ik denk niet dat ik een goede laatste ronde rijd. Ik moet ook de deur goed dichtdoen voor Puck, dan kan ze er niet over. Ik ben dus boos op mezelf, want het was onnodig."