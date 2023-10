Innig vader-zoonmoment bij de familie Nys: "Deze dag zullen we nooit vergeten"

Tijdens de eerste stroken in het veld van Waterloo was er wat paniek bij de supporters van Thibau Nys.

Hun chouchou was niet te zien op het voortoneel. "In de eerste bocht werd ik helemaal naar buiten geduwd en kwam ik in het verkeerde spoor terecht", doet Nys zijn verhaal.

"Toen ik in de verte keek, zag ik de eerste renners al optrekken."

Maar Nys schoot niet in paniek en zette de scheve situatie nog in de openingsronde recht. "Ik heb toen mijn moment gekozen en ben in 1 ruk 5 à 6 renners gepasseerd."



"Toen voelde ik dat ik heel goede benen had, want ik kon opschuiven zonder moeite en het tempo daarna gewoon doortrekken."