Jarige Eli Iserbyt veegt de 0 weg in Overijse, val in slotronde nekt Thibau Nys

In de Druivencross heeft Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) zijn eerste zege van het cross-seizoen geplukt. Een verkouden Thibau Nys leek tegen Iserbyt te mogen sprinten voor de zege, maar een val in de slotfase besliste er anders over. Michael Vanthourenhout eindigde 2e voor Lars van der Haar. Nys druppelde binnen als 4e.