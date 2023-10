Fem van Empel degradeert tegenstand ook in Druivencross met machtige solo

Na 23 jaar keerde de Moeder der Crossen terug naar de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium in het veld.

Fem van Empel stond nog niet op de erelijst van de Druivencross, maar daar kwam snel verandering in. Zonder haar grootste concurrentes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij kon ze haar solo snel opzetten.

Al in de eerste ronde perste Van Empel de concurrentie uit. Met sprekend gemak - zo leek het toch - reed ze naar een 3 op 3. De voorbije weken was de wereldkampioene ook de beste in Beringen en Waterloo (VS).

Het klasseverschil was groot. Ceylin del Carmen Alvarado finishte op bijna een minuut van Van Empel. De kopvrouw van Alpecin-Deceuninck maakte snel duidelijk dat zij best of the rest was in Overijse.

De strijd om de derde podiumplaats had meer om het lijf. Annemarie Worst en Inge van Der Heijden speelden haasje-over in de weien. Van der Heijden sprong het best.

Laura Verdonschot kwam als eerste Belgische binnen. Zij hield Sanne Cant af.

De Belgische kampioene reed haar eerste veldrit van het seizoen. "Hopelijk een beter seizoen dan vorig jaar", zei ze vooraf.