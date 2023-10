Zelfs Amerika-believer Sven Nys twijfelt: "Ik stel me meer vragen dan vorig jaar"

De Wereldbeker veldrijden vliegt nu bijna 10 jaar naar Amerika. Las Vegas, Iowa of Fayetteville zijn de revue gepasseerd, Waterloo blijft als enige over.

"Voor ons is de reis sowieso interessant", opent Sven Nys, teammanager van de Baloise - Trek Lions.

"De cross in Waterloo vindt plaats op de terreinen van onze sponsor Trek. Ik zie hier de medewerkers die onze fietsen maken. Het is de beste manier om feedback te geven over het materiaal."

Trek maakt van de Wereldbeker gebruik om teambuildingactiviteiten te organiseren. Nys is de geknipte gast om een demonstratie veldrijden te geven.

Want de sport leeft er, vertelt de voormalige crosskampioen. "Alleen al hier in de staat Wisconsin wordt tot in december elke week een veldrit georganiseerd. Daar moeten we ook oog voor hebben."

"En door onze aanwezigheid tonen we ook respect voor de Amerikanen die de oversteek maken naar Europa", stipt Nys aan.

