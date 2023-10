Jurgen Mettepenningen (Pauwels Sauzen-Bingoal): "4 dagen Amerika kost ons 20 à 25.000 euro"

"Gekkenwerk"

Zondag opent het Wereldbekerseizoen met een cross in de Verenigde Staten. Iets waar niet alle ploegen om staan te springen. "We maken de oversteek puur sportief", begint manager Jurgen Mettepenningen, de manager van Pauwels Sauzen - Bingoal. "De Wereldbeker is het meest prestigieuze klassement in het veldrijden en daarom een doel voor onze ploeg." "Het blijft wel gekkenwerk", gaat Mettepenningen voort. "Voor een wedstrijd van een uur reizen we helemaal naar Amerika af. Vrijdag vertrekken we, maandag komen we terug." "Als ik rationeel had geredeneerd, zouden we gepast hebben. We gaan met z'n achten naar Waterloo: 4 renners en 4 personeelsleden. Dat kost ons tussen de 20 en 25.000 euro voor 3-4 dagen."

Waterloo is de eerste van 14 rondes in de Wereldbeker. "We hadden er een kunnen laten vallen", pikt Mettepenningen in, "maar als een van de grootste veldritteams zijn we het bijna verplicht om er te crossen." De manager hoopt dat organisator Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI snel weer met een tweede Amerikaanse cross op de proppen komen.

"Dan heeft het weer zin om naar de Verenigde Staten te vliegen. Nu hebben we lang getwijfeld en zijn we uiteindelijk overstag gegaan voor het sportieve aspect." Leonie Bentveld, Ryan Kamp, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen in Amerika crossen voor Pauwels Sauzen - Bingoal.



"Het zag er veelbelovend uit"

De Wereldbeker vliegt nu bijna 10 jaar naar Amerika. Las Vegas, Iowa of Fayetteville zijn de revue gepasseerd, Waterloo blijft als enige over. De manche in de achtertuin van fietsfabrikant Trek is aan haar 6e editie toe.

"In het begin zag het er veelbelovend uit", vertelt Jurgen Mettepenningen, "maar het publiek vindt de weg niet naar de wedstrijden en ook voor ons is het niet eenvoudig om ter plaatse te geraken."

"Ik begrijp dat we de oversteek maken, omdat de sponsor van een concurrerende ploeg (Baloise Trek Lions, red) daar zijn hoofdzetel heeft, maar voor ons heeft die manche wel een prijskaartje."

"Zij komen daar thuis en kunnen er rekenen op materiaal en personeel. Wij moeten alles overvliegen."

De Wereldbekermanche in Waterloo is aan haar 6e editie toe.

Als het aan Bart Wellens ligt, verkent de UCI eerst de rest van het Europese continent. "Dan wordt het beheersbaar voor ons als ploeg", knikt Mettepenningen, "want nu opereren we op de limiet."

"Maar goed, laat ons niet zeuren: we trekken naar Amerika om er te winnen en het Wereldbekerseizoen goed te beginnen. Hopelijk keren we terug met een mooie overwinning van Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout. Het parcours ligt hen."

"En als we die zege boeken, praten we niet meer over het financiële verhaal. Dan primeert die eerste plaats", belooft hij.

winnaars Wereldbeker Waterloo seizoen mannen vrouwen 2017-2018 Mathieu van der Poel Sanne Cant 2018-2019 Toon Aerts Marianne Vos 2019-2020 Eli Iserbyt Katie Nash 2021-2022 Eli Iserbyt Marianne Vos 2022-2023 Eli Iserbyt Fem van Empel

Eli Iserbyt: "Het wordt kort en krachtig"

"1 cross in de VS is weinig", beseft ook Eli Iserbyt aan de vooravond van de korte Amerikaanse expeditie. "Het is een verre verplaatsing en de vorige jaren konden we 2 à 3 crossen combineren. Nu wordt het kort en krachtig." "Het is jammer dat het slechts voor 1 Wereldbekercross is, want de voorbije weken zijn er wel veel veldritten geweest in de VS." "Het was misschien het ideale moment om daar wat meer te rijden. Als je de verplaatsing maakt, wil je dat de return groter is. Nu is het fysiek en financieel moeilijk."

