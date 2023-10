Mag Lars "Snorremans" van der Haar thuis nog binnen?

Movember is nog niet begonnen of Lars van der Haar komt al met een snor op de proppen. Is hij een koffiebar begonnen?

Neen. "Ik ben uitgedaagd om een snor te laten", legt hij uit.

"Mijn vrouw is er niet zo blij mee en zegt dat ik er niet mee mag thuis komen. Benieuwd of de sloten straks veranderd zijn", lacht Van der Haar.

"Van ploegleider Eric Braes mag de snor er pas af als ik win."

Dat lukte nog niet in Waterloo. Van der Haar opende zijn Wereldbekerseizoen met een 5e plaats in de Verenigde Staten.