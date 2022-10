Van Bommel zag "topwedstrijd" ondanks verlies, maar is woest op ref: "Fase was bepalend"

"Het stelt me gerust dat we dit kunnen brengen", ging hij verder. "Onze tactiek werkte fantastisch, het is alleen zonde dat je deze partij niet wint. Deze match is op details bepaald."

"Dit was een topwedstrijd op vlak van intensiteit, voetbal en tactiek", begon de Nederlander. "We hebben zelf best veel kansen gecreëerd, terwijl Genk toesloeg op stilstaande fases."

Voor een geboren winnaar was zijn beschouwing opvallend. Antwerp-trainer Mark van Bommel focuste zich achteraf vooral op de vele positieve zaken die hij van zijn ploeg gezien had.

De resultaten van de voorbije weken waren niet zoals we wilden, maar we gaan niet plots gekke dingen doen.

"Het was een zwaardere overtreding dan een normale én hij brak er een veelbelovende aanval mee af. Dit was een bepalend moment."

Door de nederlaag tegen Genk is het onoverwinnelijke aura van Antwerp wel al flink afgezwakt. Na de straffe zegereeks verloor het 3 keer in 5 duels. "Maar daar maak ik me geen zorgen over", benadrukt de coach.

"We zijn voortdurend bezig om onze manier van spelen te verbeteren en dat zie je terug op het veld. Alleen was de match tegen Standard in 9 minuten voorbij, ook Kortrijk was één van onze betere duels. De resultaten van de voorbije weken waren niet zoals we wilden, maar we gaan niet plots gekke dingen doen."