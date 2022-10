Racing Genk zet leidersplaats kracht bij met knappe zege in Antwerp, Trésor en Onuachu grote uitblinkers

The Great Old lijkt nu toch te berusten. Er komen nog drie minuten bij.

clock 78'

tweede helft, minuut 78. Weer Onuachu! Onuachu schampt een voorzet met zijn kop. Butez staat aan de grond genageld en ziet de bal via de paal achter zich in het net botsen. Een mokerslag voor Antwerp, want dit is de eerste Genkse kans na de rust. .