Extra Time looft herboren Standard: "Deila heeft iedereen meegekregen in zijn visie"

"Deila doet wat zijn voorgangers niet konden: het DNA van Standard terugvinden"

"Standard kreeg veel ruimte, maar het maakte er ook goed gebruik van, met snelle omschakelingen en veel diepgang. De jonge Canak was de grote revelatie bij zijn debuut in de basis."

Het zit bij Standard heel goed in mekaar en er is veel tempo. Qua organisatie staat het ook goed.

Wat heeft Ronny Deila plots voor mekaar gekregen bij Standard? "Iedereen is mee in zijn visie", ziet Heleen Jaques. "Het zit heel goed in elkaar en er is veel tempo. Qua organisatie staat het ook goed."



"Deila is geslaagd in de zoektocht naar het DNA van Standard", vult Filip Joos aan. "Die typische Standard-drang is er. Alle voorgangers van Deila hebben hun tanden daarop stukgebeten. Al zijn er ook gewoon spelers die goed kunnen voetballen."



"Het is niet alleen de mentaliteit, maar ook tactisch zit het goed dankzij Deila. De manier van voetballen is goed bij Standard. En ook voor en na de match is Deila voor de microfoon gewoon top. Zo sprak hij na de wedstrijd over het belang van de arbeidsethiek."



(lees voort over Antwerp onder video)