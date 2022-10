Mark van Bommel blijft kalm na "catastrofale 10 minuten": "Nu niet alles in twijfel trekken"

Toch steekt de coach van Antwerp niet de loftrompet voor de tegenstander. "Standard speelde niet overtuigend, maar scoorde op de juiste momenten. We werden niet helemaal onder de voet gelopen, behalve in die eerste minuten. Daarna was het een evenwichtige partij."

"Alle tweede ballen en de fiftyfifty-duels vielen in de voeten bij Standard. Dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan. We kwamen niet aan voetballen toe."

De invalbeurt van De Laet kwam er om "meer controle te krijgen over de wedstrijd". Dat het nodig was - al na een kwartier - was een evidentie voor Van Bommel: "Wat was de score op dat moment? Misschien had dat er iets mee te maken", reageert hij cynisch.

Een evenwichtige partij, zonder kansen. "Na 10 minuten speelden we 0-0. Dan ben je tevreden over de reactie. Wat moet je anders verwachten? We hadden inderdaad een goal nodig. Als die niet valt, blijf je vechten tegen jezelf."

Butez: "Eerste minuten waren een catastrofe"

"We begonnen vreselijk aan de wedstrijd", is Jean Butez eerlijk. "Die eerste minuten waren een absolute catastrofe."





"Het was een collectief falen. De tegenstander was erg efficiënt, wij misten duelkracht en lieten Standard over ons lopen. Dat resulteerde in de 3-0."



De doelman van Antwerp snapt dat zijn ploegmaats geen sterke reactie in huis hadden. "Het is normaal dat je na zo'n dreun even moet bekomen. Onze reactie was er wel, maar kwam te laat. Vandaag was het simpel: de tegenstander opende erg sterk, terwijl wij niet op de afspraak waren."



"We verliezen nu onze 2e partij en wonnen er al 12 in de competitie. Dat is wat ik onthoud. We staan 2e in de stand, met 30 op 36. Dat is helemaal niet slecht. Dat we de leidersplaats kwijt zijn, is geen drama. Op het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld."