Mazzu wisselde Hoedt al aan de rust: "Het was gewoon een keuze"

"Mario begon heel sterk aan dit seizoen, maar kende een iets lastigere periode de laatste weken. Vandaag ben ik heel blij voor hem want het is een jongen met een heel goede mentaliteit."

Aan de rust wist Felice Mazzu dat er iets moest veranderen. Hoedt werd ingewisseld voor de jonge Stroeykens en die 18-jarige spits had amper 20 seconden nodig om de gelijkmaker tegen de touwen te knallen.

Na 13 minuten was het al prijs voor Mechelen. Na een moeilijk wedstrijdbegin ging Wesley Hoedt in de fout en duwde hij Vanlerberghe foutief op de grond. Vanlerberghe zette de daaropvolgende strafschop zelf om.

Het veelbesproken speelsysteem van Anderlecht zal vandaag opnieuw leiden tot gesprekstof. Na de rust koos Mazzu voor een viermansdefensie en verdween Hoedt naar de kant. Moet de Nederlander nu vrezen voor zijn plekje?

"Iedereen sprak over het nieuwe systeem, maar vandaag hielp het. Of Hoedt dan nu een probleem heeft? Neen, helemaal niet. Ik wenste met vier achteraan te spelen en ik besliste om hem eruit te halen. Het was gewoon een keuze, meer niet", aldus Mazzu.