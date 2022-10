"Het wapen" van Alderweireld teistert Belgische ploegen: "Heeft iemand betere lange bal?"

"Het straffe is dat hij vier keer scant", gaat Joos verder. "Dat vind ik super. Bij Alderweireld moet je als tegenstander echt naar zijn ogen kijken."

Die eerste gaf volgens de tafel "de pas van het weekend". Filip Joos vindt dat jammer voor de rest. "Want het was nog maar de eerste goede pas van het weekend, op vrijdagavond."

"Alderweireld staat op wanneer het nodig is en ook Ekkelenkamp is een uitstekende aanwinst."

Op KV Mechelen zagen we Toby Alderweireld zijn gave voor het eerst op terug. Aster Nzeyimana noemde het "zijn eerste wapenfeit op Belgische velden."

"Al was die bal achter de verdediging laten vallen net iets makkelijker dan die tegen STVV. Maar ook dat was een geweldige bal", pikt Joos in.

Wie heeft betere lange bal? Bonucci, De Boer, Koeman en Vertonghen zijn de namen die over tafel rollen. "Toby is toch nog een niveau hoger, heb ik de indruk", vindt Nzeyimana.



En ook Wesley Hoedt - het kind van de rekening tegen KV Mechelen - kreeg een eervolle vermelding voor zijn lange bal van het Extra Time-panel.