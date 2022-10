CEO Peter Verbeke doorbreekt de stilte nu Anderlecht in crisis zit: "Maar we zijn geen doodzieke ploeg"

Na 13 op 30 in de competitie en een Europese nederlaag tegen West Ham is de temperatuur op Anderlecht gestegen. Toch probeert CEO Peter Verbeke (39) het hoofd koel te houden en een rationele analyse te maken. “De coach nu ontslaan is niet de oplossing.”

Het bleef lang stil in de bestuurskamers van Anderlecht. Voorzitter Wouter Vandenhaute sprak vorige maand wel de spelersgroep toe na de nederlaag tegen Westerlo, maar naar de buitenwereld toe bleef het stil. Na de nederlagen tegen West Ham en Charleroi doorbreekt CEO Peter Verbeke de stilte. “Natuurlijk maak ik me zorgen over het klassement”, geeft hij toe. “We staan nu op 6 punten van de top 4. Die kloof mag niet groter worden.” Maar op de paniekknop wordt niet gedrukt in de bestuurskamers van paars-wit. “Alleen een rationele analyse helpt. De coach ontslaan en een nieuwe nemen? Daarmee is het niet opgelost. Dat zou geen vorm van good management zijn.”

“We zien geen doodzieke ploeg die weggespeeld wordt”, stelt Verbeke. “Ons combinatievoetbal zit in stijgende lijn: de data tonen dat we heel veel stappen vooruit aan het zetten zijn.” “Maar als er geen intensiteit is, lukt het niet. Tegen Gent en Westerlo speelden we te laag en zonder druk. We misten agressiviteit. Tegen Charleroi en West Ham was er beterschap, ook al verliezen we beide wedstrijden.” “Onze spelers moeten beseffen dat ze alleen op kwaliteit en talent geen wedstrijden zullen winnen. Ze moeten elke partij met het mes tussen de tanden spelen, want anders wordt het moeilijk.” “We willen nu gewoon winnen tegen KV Mechelen. De spelers moeten beseffen dat elke wedstrijd nu een beetje een oorlog is.”

"Mazzu kan het spel van Union niet zomaar overzetten op Anderlecht"

Ook coach Felice Mazzu beseft maar al te goed dat het duel van zondag tegen KV Mechelen enorm belangrijk is. Maar de steun van het bestuur heeft hij alvast. “Ik hoor soms dat Mazzu een te defensieve coach is. Vorig jaar als coach van Union had hij de beste offensieve statistieken van de competitie. In 4 wedstrijden tegen Anderlecht scoorde zijn team 9 keer.” “Op training hoor je de coach over niets anders bezig dan “vooruit spelen” en “voldoende spelers in de box”. Hij hamert dus dag en nacht op offensief spel.” “Of Mazzu voldoende RSCA-DNA heeft? Er is een verschil tussen Kompany en Mazzu wat direct en verticaal voetbal betreft. Maar je ziet ook dat de coach steeds meer hamert op combinaties, wat ook aansluit op de spelerskern die we hebben.” “Natuurlijk kan hij het spel van Union niet zomaar overzetten op Anderlecht. Hij zoekt nu de juiste balans tussen combinatievoetbal en directer voetbal. Hij toont flexibiliteit.” “Je ziet ook dat de spelers 100 procent achter de coach staan. Dan zit je nog in de goede flow."

"Esposito brengt nog niet wat we hadden verwacht"

Mazzu mag dan wel nog zoveel hameren op offensief voetbal, voorlopig is Fabio Silva een van de weinige spelers die de weg naar doel vindt. Esposito lijkt de schoenen van Zirkzee en Kouamé voorlopig niet te kunnen vullen. “Tegen Charleroi hadden we evenveel expected goals als Club Brugge tegen KV Mechelen. Maar Club scoort drie keer en wij nul. We moeten efficiënter worden.” “Ik heb altijd de dag gevreesd dat we een spits zouden aantrekken die niet meteen zou presteren. Kouamé stond er meteen, Zirkzee en Nmecha ook … Esposito nog niet en dat voelen we onmiddellijk.” “Hij brengt voorlopig niet wat we hadden verwacht. We begeleiden Esposito zo goed mogelijk en blijven geloven in zijn potentieel. Hij is nog maar 20 jaar dus hopelijk komt het nog goed.”

"Hebben we dan een betere kern dan vorig jaar? Daar worden terecht vragen bij gesteld"

Peter Verbeke durft uiteraard ook zijn eigen werk tijdens de zomermercato in vraag te stellen. “We hebben onszelf een strikte financial fair play opgelegd. We hebben een fractie uitgegeven van wat Antwerp en Club hebben gespendeerd en ook een pak minder dan Genk en Gent.” “Dat is geen calimerogedrag, dat is de context waarbinnen ik al 2 jaar werk.” “In het begin van de transfermarkt hebben we duidelijk uitgesproken dat we voluit geloven in de jonge spelers: Debast, Kana, Arnstadt, Sadiki en Stroeykens waren eind vorig seizoen aan het doorbreken.” “We zijn veruit de jongste ploeg in België. Te jong? Dat is een terechte vraag. Met Van Crombrugge, Vertonghen, Hoedt, Trebel, Refaelov en Raman loopt er toch wat ervaring. En ook Verschaeren, Delcroix, Ashimeru, Amuzu en Murillo zijn hier al even.” “Maar misschien hadden we beter nog een ervaren speler gehaald in plaats van jongens voor de toekomst aan te trekken, zoals Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo. Al is het niet eenvoudig om voor dat budget een ervaren topspeler te halen.”

