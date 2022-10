Anderlecht gaat ook onderuit tegen West Ham, Fabio Silva laat gelijkmaker liggen

De eerste Belgische nederlaag in Europa is een feit. Anderlecht ging door een late tegentreffer onderuit tegen Premier League-club West Ham. In het absolute slot liet Fabio Silva - duidelijk zijn beste vorm kwijt - dé kans op de 1-1 liggen. Weer geen opsteker voor Felice Mazzu en co, dus. Anderlecht blijft wel tweede in zijn groep door de zege van Silkeborg. "Deze nederlaag hebben we niet verdiend", zuchtte de coach.

Anderlecht - West Ham United in een notendop:

sleutelmoment: 10 minuten voor tijd staat de verdediging van Anderlecht niet op punt. Invaller Scamacca profiteert met verve.





Anderlecht heeft de voorbije 9 matchen maar 2 keer kunnen winnen (1-0 tegen Silkeborg en 4-1 tegen Kortrijk). 5 Keer verloor, 2 keer speelde het team gelijk. quote: Wesley Hoedt: "We wilden een reactie tonen. Die zat er ook in, alleen misten we dat extra vleugje om West Ham echt pijn te doen."

Anderlecht schiet zichzelf in de voet

Anderlecht was graag met een oppepper gekomen na de thuisnederlaag van zondag tegen Charleroi (0-1). Niet met Jan Vertonghen tussen de lijnen. De Rode Duivel moest zich ziek melden voor de Europese wedstrijd tegen West Ham United.



Maar ook zonder de ex-verdediger van Tottenham hield Anderlecht goed stand. Had West Ham paars-wit onderschat? De club uit Londen stelde niet de sterkste pionnen op.

20 minuten voor tijd liet coach Moyes toch wat klasse opdraven. Niet veel later liet de verdediging van Anderlecht een steek vallen. Invaller Scamacca stond helemaal vrij, draaide om zijn as en mikte de bal in de verste hoek: 0-1.

Silva mist de kans op 1-1

Een tik voor Anderlecht dat hard had gewerkt. Een gelijkmaker zou nog een welverdiende beloning zijn, maar Silva liet de kans liggen. Na een prima voorzet van Refaelov kopte de topscorer van Anderlecht de bal binnen handbereik van Areola.

Het was niet de enige misser van Silva. Zijn vizier staat lang niet zo scherp afgesteld als in het begin van het seizoen.

Met 4 op 9 blijft Anderlecht 2e in groep B van de Conference League, maar de Denen van Silkeborg hijgen in de nek van paars-wit. Zij denderden over de Roemeense ploeg FCSB heen (5-0).

Volgende week gaat Anderlecht in Londen op bezoek bij leider West Ham United. Eerst volgt nog een verplaatsing naar Mechelen in de vaderlandse competitie.

Reacties na Anderlecht - West Ham:

Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt baalde als een stekker. "Ik vind het een beetje pijnlijk. We hebben een goede en evenwichtige wedstrijd gespeeld. Op het einde kregen we nog een geweldige kans, die moest er gewoon in", reageerde de Nederlander. Bij de 0-1 liet hij West Ham te veel ruimte. "Ik moest wel instappen, omdat mijn tegenstander anders ging schieten. We hadden mekaars rug moeten dekken, maar dat was niet het geval." "We wilden vechten voor de clubkleuren en een reactie tonen als team", ging Hoedt voort. "Die zat er ook in, alleen misten we dat extra vleugje om West Ham echt pijn te doen."

"We mogen trots zijn op de prestatie van het team", zei aanvaller Fabio Silva achteraf. "West Ham is het beste team in onze groep." Dat er ook een gelijkspel inzat, weet de Portugees ook. Silva liet de 1-1 liggen. "Areola pakte uit met een geweldige save", vond hij. "We hebben het geprobeerd, maar je kan niet elke match scoren. Ik blijf proberen", beloofde Silva.

"Mijn spelers hebben de wedstrijd met lust, intensiteit en agressiviteit gespeeld", blikt coach Felice Mazzu terug. "Een nederlaag hebben ze niet verdiend, dat is frustrerend. Ze lieten zien dat ze iets in hun mars hebben." "We hadden gevraagd om iets te tonen aan het publiek, om hun truitje nat te maken. Dat hebben ze ook gedaan." "De kwaliteit van de invallers bij de tegenstander heeft het verschil gemaakt. Helaas viel er te veel ruimte en daar heeft de aanvaller van West Ham goed gebruik van gemaakt", weet Mazzu, na een nieuwe tegenvaller. "Deze kan ik wel relativeren, omdat mijn spelers zich gesmeten hebben. Dan kan ik niet anders dan positief blijven. Deze inzet moeten we meenemen naar onze volgende wedstrijd", besluit de T1.

