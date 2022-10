Mark van Bommel na "onnodige nederlaag": "Ik kan mijn jongens niets verwijten"

Antwerp verloor met 2-1 bij KV Kortrijk en Mark van Bommel vond dat "een onnodige nederlaag".

"Ik kan mijn jongens niets verwijten, want we hadden een tiental goeie mogelijkheden. Maar we lieten ons twee keer verrassen in de restverdediging."

"Normaal gezien win je zo'n wedstrijd. We kregen de kansen en de dingen die gevraagd werden, hebben we goed uitgevoerd."

"Ik kan niets zeggen over de intensiteit of de mentaliteit, want die was goed. De jongens hebben het gewoon hartstikke goed gedaan."