"Zonder Mignolet had Anderlecht kunnen winnen tegen Club, Antwerp kan nog veel weggooien in maand voor WK"

"Elke match wordt meer en meer een test voor Mazzu als Anderlecht-trainer"

Zonder die dekselse Simon Mignolet, die momenteel absolute wereldklasse is, had Anderlecht gisteren misschien wel kunnen winnen.

Naar Standard zondag, naar Antwerp en tegen Genk… Dat is niet het ideale programma voor een reeks overwinningen. En dat is nochtans wat Anderlecht dringend nodig heeft.

Maar goed, de realiteit is wel dat Anderlecht maar 2 overwinningen in haar laatste 8 wedstrijden telt, 7 op 24 heeft, liefst 9 op 20 matchen heeft verloren dit seizoen en 9 punten achterstand telt op de top 4.

De ploeg heeft een reactie getoond, een reactie die nodig was. Anderlecht had kunnen winnen en dan zag de wereld er vandaag natuurlijk helemaal anders uit.

Ook in de tribunes was een gevreesd deel van de fans klaar om bij een eventuele wanprestatie of een vroege achterstand tegen Club Brugge het veld te bestormen. Dat is de situatie waarin Anderlecht zich bevindt.

"Antwerp werd langs alle kanten voorbijgesneld door Standard"

Deila blijft ook zelf nuchter te midden van de euforie. “Het werk is nog lang niet af”, zegt hij. “We zijn echt goed tegen sterke ploegen als we het spel niet hoeven te maken."

Vooreerst is er het enthousiasme, de overgave en de kwaliteit van Standard met die mooie ontdekking, de 17-jarige Canak, in een hoofdrol.

De manier waarop de Antwerpse verdediging moeite had met de snelheid en de beweeglijkheid van Standard was opmerkelijk.

Het tweede element van die 3-0 is het feit dat Antwerp niet klaar was. Het werd afgetroefd in de duels in de eerste 10 minuten en werd langs alle kanten voorbijgesneld.

De spelers gaven daarbij expliciet aan dat ze toch een beetje een probleem hadden met die andere veldbezetting. Dat mag coach Van Bommel zich dan aanrekenen.

Maar oké, in zijn totaliteit was het ook na die eerste 10 minuten een zwakke wedstrijd van Antwerp. De coach kan dan wel zeggen dat het in de laatste 80 minuten 0-0 was. Dat slaat natuurlijk nergens op.

Maar goed, het glas is nog altijd meer dan halfvol voor Antwerp. Het heeft 10 keer gewonnen op 12 wedstrijden. Maar tegelijk kan je ook zeggen dat Antwerp 2 keer verloren heeft in de laatste 3 wedstrijden.

Zondag is er – na de midweekspeeldag - de topper tegen de nieuwe leider KRC Genk. Voor het WK zijn er ook nog duels tegen Anderlecht en Club Brugge. Je kan in de laatste maand voor het WK natuurlijk nog veel weggooien.