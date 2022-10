Hoefkens weert Noa Lang uit kern voor klassieker: "Hij heeft moeite met zijn status"

Of toch: ook op de bank was Noa Lang niet te bespeuren. "Ik denk dat Noa het op dit moment moeilijk heeft met zijn status", verklaarde Hoefkens voor de wedstrijd. "Daar heb ik ook begrip voor."

"Voor mij is dit de ploeg die het meeste kans maakt op de overwinning."

Door een enkelblessure stond Lang een maand aan de kant. Sinds zijn terugkeer mocht hij een keer invallen in de competitie en stond hij aan de aftrap tegen Westerlo. In de Champions League bleef de Nederlander aan de bank gekluisterd.

"Het is niet zo dat zijn niet-selectie bepalend zal zijn voor zijn toekomst bij Club", verzekerde de T1. "Maar het is een signaal dat ik wilde zenden, we gaan er sterker uitkomen."

Hoefkens beseft dat de klassieker in België missen pijn doet. "Op zo'n moment is het niet evident om mijn keuze als speler te begrijpen. Ik spreek veel met Noa. Voor mij was het toch belangrijk om hem dit signaal te sturen."