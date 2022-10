Sportief manager Tom Caluwé ruilt KV Mechelen voor Club Brugge: "Club van een ander kaliber"

Tom Caluwé begon zijn spelerscarrière bij KV Mechelen en zette ook na zijn carrière zijn eerste stapjes Achter de Kazerne. Van 2014 tot 2018 was hij er assistent-coach, daarna schoof hij door naar de sportieve cel.



En met succes, want Caluwé werd in september door de BFC Pro, de vereniging van Belgische proftrainers, verkozen tot Technisch Directeur van het jaar.

De kwaliteiten van Caluwé bleven ook niet onopgemerkt bij Club Brugge, dat hem aantrekt als Sports manager. "Hij zal samen met Maarten Dedobbeleer de dagelijkse leiding van het sportieve departement op zich nemen."

"Er was eerder al interesse van andere clubs", geeft Caluwé zelf toe op de website van KV Mechelen. "Maar die heb ik steeds afgehouden, omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren. Maar Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber."

Bij KV Mechelen betreuren ze de overstap, maar hebben ze ook begrip. "We zien Tom met pijn in het hart vertrekken, ook al is het naar een club met mogelijkheden die geen enkel ander team in België heeft", zegt CEO Frank Lagast.

"We respecteren zijn keuze, wensen hem veel succes en weten dat hij KV Mechelen in zijn hart blijft dragen."