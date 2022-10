Hoefkens over het grote verschil met de vorige campagnes van Club: "Wou één ding niet horen"

Alsof hij al jaren meedraait. Carl Hoefkens maakte tegen Atletico alweer indruk op het allerhoogste niveau. "Of ik dit graag als speler had meegemaakt? Wellicht stond ik nooit in deze ploeg", grapte de Club-coach.

Ook een derde Europese stuntzege zal Carl Hoefkens niet veranderen. Net als in de voorgaande duels bleef de trainer van blauw-zwart relatief rustig in een kolkend Jan Breydel. Voor de traditionele persconferentie na afloop ging Hoefkens zelfs nog even bijpraten met een clubmedewerker aan de bar. Nochtans weet ook de coach dat dit een unieke prestatie is voor de Belgische landskampioen. Hij maakte ook de vorige campagnes vanaf de eerste rij mee als assistent. Wat is nu eigenlijk het verschil? “Ik heb vanaf de eerste match tegen mijn spelers gezegd dat ik niet de coach wil zijn die achteraf moet zeggen: er zat meer in. Dat gebeurt heel dikwijls - niet alleen bij ons de voorgaande jaren.”

Wellicht had ik zelf nooit in deze ploeg gespeeld. Carl Hoefkens

"Tegen zulke tegenstanders moet je nu eenmaal je kansen afmaken en elk moment van onoplettendheid wordt afgestraft. Voor mij hebben we op die vlakken grote stappen gezet." Hoefkens antwoordde ook zakelijk op de vraag of hij van de straffe zege tegen Atlético had kunnen genieten. "Tijdens een match nooit”, klonk het antwoord. "Want ik wil niet meegaan in emotionele keuzes of beslissingen."