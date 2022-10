De onpasseerbare muur van Club Brugge: Simon Mignolet overladen met lof na 3e clean sheet

Want dat is hoe Simon Mignolet zich deze campagne presenteert bij blauw-zwart in de Champions League. Het is een straf verlengstuk van zijn indrukwekkende play-offs die Club de titel bezorgden.

Iedere match van levensbelang

En oké, er is de indrukwekkende tandem Mechele-Sylla als buffer voor de Rode Duivel. Maar in iedere partij pakte Mignolet tot dusver al uit met sleutelsaves.

Tegen Leverkusen duwde de doelman bij 0-0 een schot van Diaby tegen de paal. In het slot hield hij de voorsprong opnieuw op het bord. En in Porto was Mignolet cruciaal in een één-tegen-één-situatie met Pepe.

Vanavond was dat opnieuw het geval. Nu kwam Mignolet oog-in-oog met Morata als winnaar uit de bus - het stond op dat moment nog gelijk. Zelfs Griezmann kon hem vanaf elf meter niet verschalken. In de slotfase trok Mignolet eigenhandig zijn clean sheet over de streep met nog twee saves.

Jan Breydel scandeerde zijn naam, naast ons strooide een Spaanse radiocommentator met lof voor Símon Mignólet. En op de persconferentie sprak Atlético-coach Diego Simeone zonder enige aarzeling: "De doelman van Club was de beste man op het veld."

Wat een geluk voor blauw-zwart dat de interesse van Napoli afgelopen zomer op niks uitdraaide. En dat de muur - in januari met een gouden baksteentje? - dus nog steeds in Jan Breydel staat.