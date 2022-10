Club Brugge zet reuzenstap richting 1/8e finales met nieuwe stuntzege tegen Atlético Madrid

Mignolet voorkomt 0-1, Sowah verzilvert enige kans

Nog nooit kon Atletico een Europese wedstrijd winnen op Belgische bodem en dat wilden ze bij Club Brugge graag zo houden. De thuisploeg straalde vertrouwen uit na de 6 op 6 en begon in een uitverkocht Jan Breydelstadion vinnig aan de wedstrijd. Toch kwam de eerste dreiging van Atlético. Na een snelle omschakeling vond Llorente Carrasco. Die haalde vanaf de rand van de zestien stevig uit, maar Odoi deed zijn schot nog net over doel afwijken. Ook de tweede grote kans was voor de bezoekers toen Griezmann na een heerlijk passje van Molina vanuit een scherpe hoek op Mignolet besloot. Op het halfuur leek het toch te gaan lukken voor Atlético. Morata mocht alleen op Mignolet afstormen, maar opnieuw hield de doelman Club overeind. Een cruciale redding, want tien minuten voor de rust sloeg Club zélf toe. Na een knappe combinatie met Jutgla kon Sowah een lage voorzet van zijn Spaanse spitsbroeder makkelijk in doel lopen. Eén kans en meteen raak, Club was dodelijk efficiënt.

Jutgla brengt Club-supporters in extase

De tweede helft was nog niet goed begonnen of Club kwam al bijzonder dicht bij de 2-0. Buchanan schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en na een fraaie borstcontrole haalde Jutgla al vallend uit, maar Oblak pareerde het schot.



Atlético was meteen wakker geschud en toonde meer aanvallende intenties. Carrasco en Griezmann zetten elk om beurt een één-twee op met Correa, maar de Rode Duivel besloot naast en de Franse international in het zijnet.



Club hield al bij al makkelijk stand en op het uur ontplofte Jan Breydel helemaal. Na een combinatie met Buchanan kreeg Jutgla de bal via de voet van Witsel terug en de Spanjaard draaide de 2-0 heerlijk rond Oblak in doel. De Club-supporters wisten met hun vreugde geen blijf.



Naast dodelijke efficiëntie had Club vanavond ook wat meeval. Sylla schatte een voorzet fout in en zo kon Molina van dichtbij uithalen, maar zijn schot week uitgerekend op Sylla af en ging naast.



Een kwartier voor het einde werd het nog even spannend toen Atletico een penalty kreeg. Griezmann liet de kans liggen en knalde de strafschop hard op de lat. Meteen daarna trof de Fransman wél raak, maar werd zijn aansluitingstreffer terecht afgekeurd voor buitenspel.



In de slotfase galmde Mignolets naam nog eens door het Jan Breydelstadion na twee knappe reddingen. De doelman pareerde eerst een vrije trap van Félix en hield meteen daarna ook een verrassend schot van Correa uit zijn doel. Derde clean sheet voor de doelman van Club Brugge, dat met 9 op 9 op weg is naar een historische kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League.