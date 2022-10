Carl Hoefkens staat voor zijn eerste "Clasico" als Club-coach: "Ik kijk er ongelofelijk naar uit"

Als speler en als lid van de technische staf van Club Brugge maakte Carl Hoefkens er al vele mee, als hoofdtrainer nog geen enkele: de Belgische klassieker tussen Anderlecht en Club. "Tegen Anderlecht is het altijd een speciale wedstrijd, dan maakt het niet uit wie waar staat in het klassement", weet de Club-trainer.

Geen verband tussen Europa en competitie

Carl Hoefkens zit te popelen om zondag met zijn Club Brugge naar Anderlecht af te zakken en schuwt de voorbije resultaten na een Europese wedstrijd niet: "Ik zie geen verband tussen die competitienederlagen en de Champions League-wedstrijden." "Het was geen gevolg van vermoeidheid, het ging gewoon fout in die wedstrijden. Tegen Standard was het slecht, tegen Westerlo maakten we onze kansen niet af. Dat er geen verband bestaat, moeten we tegen Anderlecht opnieuw bewijzen."

Ik zie geen verband tussen die competitienederlagen en de Champions League. Het ging gewoon fout in die wedstrijden. Carl Hoefkens, trainer van Club Brugge

"Speciale" wedstrijd met belang

Maar dat Hoefkens en zijn troepen zin hebben in die wedstrijd is geen geheim: "De wedstrijd tegen Anderlecht, een beetje de Belgische Clasico, is altijd speciaal, ik kijk er ongelofelijk naar uit." "De clubs en de spelers leven er op een andere manier naar toe. Het maakt niet uit wie waar staat in het klassement of wie in vorm is, tegen Anderlecht is het altijd een speciale wedstrijd."

De clubs en spelers leven er op een andere manier naar toe. Het maakt niet uit wie waar staat in het klassement of wie in vorm is: het is een speciale wedstrijd. Carl Hoefkens, trainer van Club Brugge

Club Brugge moet al 8 punten in het klassement toegeven op Antwerp, maar de Hoefkens panikeert nog niet: "Normaal zijn we niet bezig met het klassement, maar we moeten er wel rekening mee houden dat Antwerp die punten pakt. Dat geeft een ander perspectief."



Normaal beschikt Hoefkens over dezelfde selectie als die tegen Atlético. "De evaluatie over wie 100 procent fit zal zijn is morgen. Ik zal de ploeg kiezen waarvan ik denk dat het zondag zal winnen."

Over Anderlecht in de Conference League

Ook Hoefkens zag gisterenavond hoe ook Anderlecht op West Ham United geen vervolg kon breien aan het Belgische succes in Europa. "Ik heb gekeken als voetballiefhebber, niet als trainer van Club Brugge en dan vind ik het jammer voor het Belgische voetbal dat Anderlecht verloren heeft."

Maar over het niveau dat zijn rechtstreekse tegenstander haalde, kan hij nog niets kwijt: "Dat is belangrijk in mijn analyse en bespreking met de spelers. We houden dat nog binnenskamers."

Als voetballiefhebber gekeken naar West Ham - Anderlecht en dan is het jammer voor het Belgische voetbal dat Anderlecht verloren heeft.