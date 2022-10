Club Brugge vloert Anderlecht in topper dankzij (alweer) onklopbare Mignolet en treffer Nielsen

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. EINDE: 0-1. Vanaken werkt de lange inworp van Murillo weg en dat was ook meteen het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Brugge wint in het hol van de leeuw en mag Simon Mignolet andermaal bedanken. De doelman had weer een aantal broodnodige reddingen in huis.

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Anderlecht krijgt nog één aanval van Visser.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Simon Mignolet is vandaag opnieuw buiten categorie. Eddy Snelders.

clock 90+6' Gele kaart voor Raphael Onyedika van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 96 yellow card Raphael Onyedika Club Brugge

clock 90+5' Rode kaart voor Abakar Sylla van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 95 red card Abakar Sylla Club Brugge

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Rood voor Sylla. Stevige tackle van Sylla op Stroeykens. De Ivoriaan schuift met twee voeten vooruit en gaat vol op de enkel van Stroeykens staan. Visser twijfelt geen moment en deelt rood uit. . Rood voor Sylla Stevige tackle van Sylla op Stroeykens. De Ivoriaan schuift met twee voeten vooruit en gaat vol op de enkel van Stroeykens staan. Visser twijfelt geen moment en deelt rood uit.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. We spelen nog twee minuten. Kan Anderlecht nog iets forceren in het absolute slot? . We spelen nog twee minuten. Kan Anderlecht nog iets forceren in het absolute slot?

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Het is nog alle hens aan dek bij Brugge in het slot. Tom Boudeweel.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. We zijn inmiddels in de toegevoegde tijd beland. We spelen nog 5 minuten extra.

clock 90+1' Gele kaart voor Bjorn Meijer van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Bjorn Meijer Club Brugge

clock 90+1' tweede helft, minuut 91.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Mignolet houdt Brugge recht in het slot. Ongezien wat Mignolet hier vanavond weer laat zien. Silva kan van dichtbij een voorzet in doel duwen, maar botst opnieuw op de Brugse doelman.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Anderlecht, Sebastiano Esposito erin, Kristian Arnstad eruit wissel substitution out Kristian Arnstad substitution in Sebastiano Esposito

clock 87' tweede helft, minuut 87. Anderlecht komt nog dicht bij de gelijkmaker in het slot. Een voorzet wordt doorgekopt door Silva en belandt zo perfect voor Refaelov. Zijn schot van dichtbij wijkt echter af op Sylla.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Casper Nielsen eruit wissel substitution out Casper Nielsen substitution in Éder Balanta

clock 84' tweede helft, minuut 84. Weer moet Mignolet een doelpunt voorkomen. Een matige voorzet van Verschaeren vanop de linkerflank waait zomaar richting het doel. De Brugse doelman is alert en bokst de bal weg.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Mignolet staat pal. Daar is die kans! En daar is ook Mignolet! Een hoekschop van Refaelov komt perfect voor Wesley Hoedt, die de bal hard naar het doel kopte. Mignolet had een geweldige reflex in huis om zijn netten schoon te houden.

clock 80' tweede helft, minuut 80. We naderen de laatste 10 minuten. Kan Anderlecht nog iets forceren? Het is al even geleden dat de thuisploeg nog eens een grote kans bij mekaar speelde.