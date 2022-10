Extra Time: "Geen medelijden met Hoedt" & "Smoel van ploeg is niet veldbezetting"

Hoedt kruipt niet in de slachtofferrol, maar wil door zelfkritiek sterker uit zijn dip komen. Getuige een quotepost op Instagram: "Echte kracht komt wanneer je jezelf checkt en corrigeert in plaats van te wijzen naar anderen. Je wint aan kracht door je eigen leven te bepalen." Aster neemt het op voor Hoedt. Hoe zou hij zich voelen vandaag? "Slecht", weet Gert Verheyen. "Dat is voetballer zijn. Als je niet goed speelt, mag je teleurgesteld zijn." "Ik weet waar je naartoe wil, Aster. Maar we moeten toch geen medelijden krijgen met jongens die niet goed spelen en vervangen worden?" Aster beaamt volmondig. (lees voort onder video)

Verheyen: "De smoel van een ploeg verandert niet met een veldbezetting"

Ook de tactische switch van veldbezetting van Mazzu kwam natuurlijk aan bod. Met zijn 3-5-2 maakte Mazzu vorig seizoen het mooie weer bij Union, maar bij Anderlecht, dat nog maar een tweede keer won in 7 competitieduels, vlotte het niet. Arnar Vidarsson: "Je moet ook durven te zeggen dat de trainer en technische staf dit weekend goede ingrepen hebben gedaan. Die hebben gewerkt." Is met 4 verdedigers spelen dan het grote verschil? Vidarsson: "Het heeft zondag geholpen. In een systeem met 3 verdedigers zocht KV Mechelen de ruimte op de flanken. KV Mechelen had daar telkens het numerieke overwicht, Anderlecht kwam telkens te laat met de druk." "Voor 3-5-2 heb je lopers nodig, dat was met Verschaeren en Refaelov op het middenveld moeilijk. Vorig jaar bij Union konden middenvelders à la Teuma en Nielsen die meters wel overbruggen." Toen Anderlecht van systeem wisselde, zag je meteen het verschil. "Anderlecht was sneller op de bal en kon meer druk zetten. En Silva kreeg meteen een eerste kans." Anderlecht haalde Mazzu in de zomer met zijn 3-5-2-filosofie. Krijgen we die 3-5-2 dan ook weer volgende week op Club Brugge? Filip Joos raadt het Mazzu af. "Hij kan dat, maar ik zou het niet doen. Je hebt ergens voor een prikkel gezorgd waar je lang naar op zoek was." Wim De Coninck valt Joos bij: "Die prikkel zal van bovenaf toch eens doorgesproken zijn. Als hij - om per se zijn eigen gelijk te willen halen - dat terugdraait, delft hij zijn eigen graf."

Joos ziet een kwantitatief issue. "Als ze naar die viermansdefensie zouden overschakelen, zitten ze met 4 voor 2 posities. Dan wordt de concurrentie heel groot." Je hebt dan centraal achteraan Debast, Delcroix, Vertonghen en Hoedt en die laatste zit volgens Joos niet bij de beste twee.



Gert Verheyen heeft toch nog zijn twijfels of Anderlecht vertrokken zal zijn met 4 achteraan. "Er is altijd zoveel discussie over veldbezettingen, in de hele wereld en Europa. Maar hoeveel ploegen veranderen niet wekelijks van veldbezetting? Hetzij in functie van de tegenstander of dynamisch tijdens het spel."



"Ik zeg niet dat veldbezetting niet onbelangrijk is en het is belangrijk dat de spelers daarin geloven, maar ik geloof niet dat dat ineens de smoel van de ploeg gaat veranderen."



"Met Mazzu haalde Anderlecht een filosofie binnen. Maar is dat een vechtersmentaliteit of een veldbezetting?" Joos geeft het antwoord: "Vooral dat eerste. Hij dacht lang dat hij met die veldbezetting de grinta zou bekomen."





Dat wou Verheyen horen: "Ik vind veldbezetting geen filosofie. De smoel van een ploeg is niet de veldbezetting. Of Atletico nu met 3, met 4 of met 5 speelt, dat blijft Atletico." Om een ploeg met grinta te noemen. "Dat Anderlecht nu de komende weken altijd zal winnen met die veldbezetting, dat geloof ik niet."



Aster maakte de cirkel rond en kwam weer uit bij Hoedt. Hadden we met hem dezelfde tweede helft gehad? Vidarsson vindt de vraag naast de kwestie: "Want de druk op de bal veranderde volledig, die werd veel hoger. Dat heeft weinig met de centrale verdedigers te maken. Of dat nu Hoedt is of iemand anders..."