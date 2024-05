Eerste lange tijdrit op het programma in de Giro, bouwt Pogacar zijn voorsprong verder uit?

Verraderlijke slotklim

De focus in de lange tijdrit van vandaag zal liggen op de Ponte Valleceppi: de lastige slotklim in Perugia wordt het sleutelmoment. Vooral de eerste anderhalve kilometer van de helling is erg zwaar, met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,5%. Daarna vlakt het sterk af, tot een totaal van 6,5 km aan 4% gemiddeld.



De slotklim lijkt spek voor de bek van de tijdrijders die goed bergop rijden, met rozetruidrager Tadej Pogacar als vooruitgeschoven man. Doet de Sloveen vandaag opnieuw een zaak in het klassement?



En wat kan een pure tijdritspecialist als Filippo Ganna op dit parcours? De Italiaanse kampioen werkte dit seizoen al twee tijdritten af en werd daarin 2e en 6e. Ganna toonde de voorbije dagen wel dat de vorm er is, kan hij vandaag de nul wegvegen?